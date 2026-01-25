Mikel Oyarzabal es un tesoro para la Real Sociedad, que gana con uno menos desde el minuto 45 al Celta

Sigue el efecto Pellegrino Matarazzo al frente de la Real Sociedad. ¡Cómo le ha cambiado la cara a este equipo en apenas un mes! Frente al Celta, con un hombre menos desde el minuto 45 por una roja clara a Caleta Car, fue capaz de aguantar estoicamente. Y, como hiciera frente al Barcelona, no se vino abajo cuando recibió el empate a uno. No. Se rehizo de la mejor manera gracias a un soberbio trabajo colectivo y también, todo hay que decirlo, gracias a un Mikel Oyarzabal épico, autor de dos goles que tienen su peso en oro. La sentencia definitiva llegó de las botas de Brais Méndez, que acertó a marcar un penalti cometido sobre Álvaro Odriozola, otro de los recuperados para la causa.

RSO R. Sociedad 3 Álex Remiro, Aihen Muñoz, Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Ander Barrenetxea (Igor Zubeldia, min. 45), Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes (Álvaro Odriozola, min. 45), Gonçalo Guedes (Pablo Marín, min. 69), Luka Sucic (Brais Méndez, min. 81) y Mikel Oyarzabal (Orri Óskarsson, min. 85) CEL Celta 1 Ionut Radu, Manu Fernández (Óscar Mingueza, min. 45), Carl Starfelt, Marcos Alonso, Sergio Carreira (Williot Swedberg, min. 75), Ilaix Moriba (Iago Aspas, min. 55), Hugo Álvarez, Hugo Sotelo (Miguel Román, min. 75), Pablo Durán (Borja Iglesias, min. 55), Jones El Abdellaoui y Bryan Zaragoza Goles 1-0 min. 16: Oyarzabal. 1-1 min. 71: Borja Iglesias. 2-1 min. 74: Oyarzabal. 3-1 min. 95: Brais Arbitro Javier Alberola Rojas

Tarjetas amarillas Luka Sucic (min. 15), Bryan Zaragoza (min. 47), Matarazzo (min. 63) Tarjetas rojas Caleta-Car (min. 46)

En las zanjas de Madrid buscan un tesoro que esconde un dragón dormido bajo tus pies. ¡Qué torpes e ingenuos son! Yo tengo el tesoro: duermo con él. Se trata de una estrofa de una de las canciones más conocidas de Ismael Serrano, Canción de amor y de oficina. Palabras que bien podría hacer suyas cualquier aficionado de la Real Sociedad al referirse a Oyarzabal. El capitán, que este domingo ha jugado su partido 417 con el primer equipo y está a tan solo diez de colarse en el top-10 de futbolistas que más partidos han lucido la zamarra blanquiazul, sigue agrandando su leyenda. Anoeta entero se puso en pie para despedirlo. También Pellegrino Matarazzo. Frente al Celta marcó dos golazos con esa zurda en la que tiene un cañón. El segundo llegó cuando el Celta más apretaba y cuando su equipo estaba a punto de claudicar, pero no.

Desde la llegada de Matarazzo parece que este equipo no sabe lo que es rendirse. Eso es lo más importante que ha conseguido el estadounidense desde su aterrizaje. Ha logrado revivir un conjunto de jugadores que tocaron fondo de la mano de Sergio Francisco. Tendrán que decir cuál es la fórmula del éxito, pero, de momento, funciona. Con Matarazzo en el banquillo, la Real Sociedad no sabe lo que es perder. Suma diez puntos de doce posibles en Liga, a lo que hay que añadir la victoria en la eliminatoria copera frente a Osasuna. Lo dicho, lo más parecido a un milagro.

Frente al Celta no lo tuvo nada sencillo. Todo hacía indicar que la racha se iba a quebrar a raíz de la expulsión de Caleta-Car en las postrimerías de la primera mitad. Roja clara, pese a que Alberola Rojas, de primeras, le enseñó amarilla. Decisión que dejó sin valor tras revisar la jugada en el monitor del VAR. Roja directa. Matarazzo reaccionó y tras el descanso dejó en la caseta a Turrientes y a un desconocido Barrenetxea para dar entrada a Zubeldia y a Odriozola. La Real apenas salía de su área. Era imposible aguantar. El Celta puso toda la carne en el asador dando entrada a Borja Iglesias y a Iago Aspas. El Panda puso el empate a uno, pero ahí, cuando su equipo más lo necesitaba, emergió, además de Álex Remiro, la figura estelar de un Mikel Oyarzabal soberbio, que se sacó de la chistera otro gol que revivió a sus compañeros. El esfuerzo estaba siendo heroico. Al capitán le costaba coger aire tras la carrera maratoniana que terminó con el balón dentro de la portería celtiña y la posterior celebración.

Anoeta estaba entregada a la causa y el fortín txuri urdin estalló de alegría en una última jugada que refleja el cambio de 180 grados que ha experimentado este equipo. Un defenestrado hasta hace poco como Álvaro Odriozola, recordando a ese jugador incansable por el que el Real Madrid pagó 30 millones de euros, se plantó solo delante de Ionut Radu, lo regateó, pero un defensor celeste lo derribó. Pena máxima. Máxima alegría blanquiazul. Brais Méndez engañó al meta rumano. Victoria épica. La Real está de vuelta.