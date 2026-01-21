El Athletic desafía lo imposible en Bérgamo y sueña con la clasificación para la siguiente ronda de Champions

El conjunto rojiblanco remonta el tanto inicial del Atalanta y llegará a la última jornada con opciones de seguir vivo en la Liga de Campeones

Mientras hay vida hay esperanza, y el Athletic es el mejor ejemplo de ello tras la victoria conseguida ante el Atalanta, un resultado que le permite seguir con opciones en la Champions League cuando todo parecía perdido. El equipo llegaba a esta penúltima jornada sin apenas margen de error, pero supo competir, resistir y agarrarse al torneo para ganarse una última oportunidad que lo cambia todo. Ahora, los rojiblancos se lo jugarán en el último partido ante el Sporting de Portugal en San Mamés, con la afición empujando para sellar la clasificación.

ATA Atalanta 2 Marco Carnesecchi, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac (Honest Ahanor, min. 75), Odilon Kossounou, Marten de Roon, Éderson, Davide Zappacosta (Lazar Samardzic, min. 75), Lorenzo Bernasconi (Kamaldeen Sulemana, min. 81), Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski (Ademola Lookman, min. 65) y Gianluca Scamacca (Nikola Krstovic, min. 65) ATH Athletic 3 Unai Simón, Dani Vivian, Aitor Paredes, Íñigo Lekue, Adama Boiro (Oihan Sancet, min. 45), Alejandro Rego (Íñigo Ruíz de Galarreta, min. 58), Andoni Gorosabel (Jesús Areso, min. 80), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min. 58), Unai Gómez (Nico Serrano, min. 67), Gorka Guruzeta y Robert Navarro Goles 1-0 min. 15: Gianluca Scamacca. 1-1 min. 57: Guruzeta. 1-2 min. 69: Nico Serrano. 1-3 min. 73: Robert Navarro. 2-3 min. 87: Nikola Krstovic Arbitro Danny Makkelie

Tarjetas amarillas Daniel Vivian (min. 21), Mikel Jauregizar (min. 53), Marco Carnesecchi (min. 94)

El carácter del Athletic se impuso una vez más en un escenario en el que todo parecía escrito a favor del rival. El tanto de Scamacca en el minuto 16 y la superioridad manifiesta del Atalanta, especialmente en el control del juego y en las llegadas al área, pusieron a los rojiblancos contra las cuerdas durante muchos minutos. Sin embargo, lejos de venirse abajo, el equipo mantuvo la fe, se sostuvo desde el esfuerzo colectivo y entendió que la única manera de seguir con vida era competir cada acción. Esa resistencia emocional y futbolística fue clave para no perderle la cara al partido en los momentos más delicados.

La recompensa llegó en forma de goles, de esperanza y de victoria. Guruzeta, el hombre gol del Athletic en la Champions, apareció para empatar el partido y devolver la confianza a un equipo que empezaba a creer, mientras que la irrupción de Nico Serrano terminó de encender la ilusión. Con mucho corazón y con la efectividad que ha faltado en determinados momentos de la competición, el Athletic transformó la adversidad en energía y demostró que su espíritu combativo sigue intacto.

La figura de Robert Navarro fue clave para la gran victoria del Athletic, aportando el desequilibrio y la calidad que el partido estaba reclamando. Su impacto fue brutal, participando de forma decisiva en el juego ofensivo del equipo con dos asistencias llenas de inteligencia y precisión, que desarbolaron a la defensa rival. Navarro entendió a la perfección los espacios y supo acelerar el ritmo del partido en el momento justo, convirtiéndose en el motor de la reacción rojiblanca.

El broche a su actuación llegó con un golazo que puso el 1-3 en el electrónico, una acción de confianza y talento. Una actuación determinante que confirma la importancia de contar con futbolistas capaces de marcar diferencias.

El billete para el playoff clasificatorio para los octavos de final se había convertido en algo parecido a una misión imposible a falta de dos jornadas para la conclusión de esta fase inicial, pero el Athletic, que llegaba a la cita de Bérgamo mermado con bajas de tronío como la de los hermanos Williams, Berenguer, Berchiche o Laporte, y que tenía enfrente a uno de los rivales más exigentes del torneo, con un estilo reconocible que se mantiene incluso tras el cambio de entrenador, supo competir y ganar. Su rival, un equipo que con Palladino sigue fiel al modelo implantado durante años por Gasperini de intensidad y ritmo alto, con un plan que mezcla la vocación ofensiva con una organización defensiva sólida, no pudo con los bilbaínos.

La gesta conseguida por el Athletic quedará grabada como una de esas noches europeas que definen la esencia del club. En un estadio exigente y ante un rival de enorme nivel, el equipo supo sobreponerse a los momentos de inferioridad y a un contexto claramente adverso para firmar una victoria de prestigio. Los rojiblancos demostraron que su historia en Europa se construye desde el sacrificio colectivo y la ambición, transformando una noche muy complicada en un triunfo que engrandece aún más el escudo del Athletic.