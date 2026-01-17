Muriqi lidera el triunfo del Mallorca frente a un Athletic que no levanta cabeza
El triplete del delantero kosovar hunde a los de Valverde a costa de un rival que coge aire
Vedat Muriqi continúa su idilio con el gol. El kosovar se ha erigido en el protagonista absoluto de la victoria del Mallorca frente al Athletic. Su triplete habla por sí solo. Frente al equipo rojiblanco, los bermellones medían el alcance de su crisis. El equipo de Jagoba Arrasate, que había empezado el año con el paso cambiado, estaba obligado a meter algo en la hucha para aliviar su situación en la Liga y para rebajar la temperatura de un entorno que se ha ido caldeando. El delantero kosovar acudió al rescate de su equipo cuando este más lo necesitaba frente a un Athletic que terminó con un hombre menos por la expulsión de Guruzeta.
El equipo de Ernesto Valverde tiene un problema. Uno muy serio. Ante el Barça encajó cinco goles, cuatro (uno anulado por fuera de juego) frente a un Segunda División como la Cultural Leonesa en la Copa del Rey y hoy, frente al Mallorca, dos antes de que se cumplieran los primeros 45 minutos y otro más en la segunda mitad. El problema del Athletic es más que evidente. Es incapaz de cerrar su portería. Frente al Mallorca no se habían cumplido ni cinco minutos y ya estaba por detrás en el marcador por culpa de un Muriqi en estado de gracia. Y lo peor para el Athletic todavía estaba por llegar.
Ni el potencial ofensivo de los rojiblancos, que está fuera de toda duda, le salvó en esta ocasión como sí sucedió frente a la Cultural. Unai Gómez, aprovechándose de un pase de gol de Guruzeta, puso la igualada en el marcador. Nico Williams, con una obra de arte, hizo lo propio cuando el Mallorca había vuelto a ponerse por delante en el marcador de nuevo gracias a la efectividad de Muriqi. Falló desde los once metros, pero se aprovechó del despeje de Unai Simón para adelantar de nuevo al Mallorca. Todavía faltaba un tercer gol del atacante del equipo bermellón. Llegó de penalti, con polémica incluida, pero el kosovar no falló.
El triunfo permite al Mallorca tomar aire en la clasificación y recuperar sensaciones en un momento delicado de la temporada. Con Muriqi como estandarte, el equipo de Arrasate demostró que tiene argumentos para competir y sacar adelante partidos de máxima exigencia, especialmente cuando la necesidad aprieta. La victoria no solo suma tres puntos, sino que también devuelve la confianza a un vestuario que necesitaba una respuesta contundente sobre el césped.
El Athletic, por su parte, volvió a pagar muy caro sus errores atrás. Ni el carácter ni la calidad ofensiva fueron suficientes para compensar una fragilidad defensiva que se repite jornada tras jornada. Mientras no logre cerrar su portería, el conjunto de Valverde seguirá caminando sobre el alambre, obligado a marcar más de lo que encaja para aspirar a ganar partidos. Un riesgo excesivo para un equipo que, por potencial, debería vivir mucho más tranquilo.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
11
RAY
|22
|19
|5
|7
|7
|
12
RSO
|21
|19
|5
|6
|8
|
13
MLL
|21
|20
|5
|6
|9
|
14
GET
|21
|19
|6
|3
|10
|
15
OSA
|20
|20
|5
|5
|10
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
6
BET
|29
|19
|7
|8
|4
|
7
CEL
|29
|19
|7
|8
|4
|
8
ATH
|24
|20
|7
|3
|10
|
9
GIR
|24
|20
|6
|6
|8
|
10
ELC
|23
|19
|5
|8
|6
