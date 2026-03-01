Ir al contenido
Fútbol
Valencia VAL
1
Ramazani 66' (p)
Osasuna OSA
0
Finalizado
LA LIGA

Ramazani y Sadiq rascan una victoria para el Valencia que frena la racha de Osasuna

El equipo de Carlos Corberán da otro paso hacia la salvación con un gol de penalti (1-0)

El centrocampista del Valencia Largie Ramazani marca gol de penalti conta Osasuna este domingo.Biel Alino (EFE)
Fernando Miñana
Fernando Miñana
El Valencia logró una victoria raquítica (1-0) pero extremadamente valiosa para un equipo permanentemente en apuros. El gol de penalti de Ramazani después de una buena acción de Sadiq, el ídolo consagrado en Mestalla, cazado dentro del área por Herrera, acabó con la racha de Osasuna, que avanzaba en la Liga a la velocidad de los grandes y que frenó en seco ante un rival que protegió con esmero el tesoro encontrado por el delantero nigeriano.

VALValencia
1
Stole Dimitrievski, Thierry Correia, Eray Cömert, Unai Núñez, José Gayà (Jesús Vázquez, min. 76), Guido Rodríguez, Javi Guerra, Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min. 55), Largie Ramazani (Diego López, min. 89), Filip Ugrinic (César Tárrega, min. 76) y Umar Sadiq (Hugo Duro, min. 89)
OSAOsasuna
0
Sergio Herrera, Jorge Herrando (Juan Cruz, min. 80), Alejandro Catena, Javi Galán, Valentin Rosier, Raúl Moro (Kike Barja, min. 80), Víctor Muñoz, Lucas Torró (Moi Gómez, min. 80), Rubén García (Raúl García, min. 74), Jon Moncayola (Asier Osambela, min. 92) y Ante Budimir
Goles 1-0 min. 66: Ramazani
Arbitro Adrián Cordero Vega
Tarjetas amarillas Valentin Rosier (min. 20), Gayá (min. 29), Eray Cömert (min. 57), Herrera (min. 64), Moi Gómez (min. 83), Thierry Correia (min. 94)

Osasuna entró en Mestalla con el ego subido. Su racha en los últimos seis partidos, cuatro victorias y un par de empates, deslumbraba en esta Liga donde la mitad de los equipos percibe alguna amenaza por el descenso. Ese es el caso del Valencia, un equipo que no termina de arrancar y que, al contrario que los rojillos, encuentra demasiadas derrotas en sus últimas apariciones. Aún así, el juego, que tampoco entiende demasiado de los precedentes, no tenía nada que ver con la inercia de ambos bloques.

Carlos Corberán fio el ataque a la movilidad de Largie Ramazani. El belga siempre ha congeniado sobre el césped con Umar Sadiq, desde los tiempos del Almería, aunque el técnico de Cheste nunca ha dado muchos minutos a ese dúo ofensivo que ya le salvó una eliminatoria de Copa. Ramazani es el compañero que más fe le tiene al punta nigeriano y eso es algo que agradece el errático Sadiq.

Los dos equipos se estiraron en la segunda mitad. Valencia y Osasuna acecharon algo más el área, pero sin activar a los guardametas. El cuadro de Corberán agitó el árbol, pero le faltaba una gran ocasión. No llegó hasta la última media hora, cuando el buen pie de Ugrinic metió un balón en profundidad que ganó Sadiq para driblar a Herrera y acabar siendo derribado por el portero. Ramazani, su socio, transformó el penalti en gol. Osasuna intentó reaccionar, pero no conseguía romper la línea defensiva de un Valencia que daba la vida por ese resultado. El equipo de Alessio Lisci intentó aprovechar el poderoso juego aéreo rojillo, un argucia que anuló Dimitrievski con seguridad.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
12
SEV
29 25 8 5 12
13
GET
29 25 8 5 12
14
VAL
29 26 7 8 11
15
RAY
27 25 6 9 10
16
ALA
27 26 7 6 13
Clasificación PT PJ PG PE PP
8
RSO
35 26 9 8 9
9
ATH
35 26 10 5 11
10
OSA
33 26 9 6 11
11
GIR
30 25 7 9 9
12
SEV
29 25 8 5 12

