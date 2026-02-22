Gueye y Comesaña sacan al Villarreal del aprieto ante el Valencia
Los pivotes remontan el 0-1 en contra y ayudan a su equipo a afirmarse en puestos de Champions tras un duelo muy accidentado
Luiz Júnior tuvo que sacarle un tiro a Danjuma y otro a Sadiq en el último acto para que el Villarreal lograse los tres puntos en un partido accidentado y muy cambiante. La ventaja que se llevó al descanso (el definitivo 2-1) invitó al equipo de Castellón a pensar que en la segunda mitad podría tender una trampa al Valencia para rematarlo en una de esas contras que tanto agradan a Marcelino. Arriesgó hasta el límite el equipo local y salió airoso de la apuesta. Lo celebró la grada y los jugadores, que bailaron sobre la hierba formando ronda. Tienen plaza prácticamente asegurada en la próxima Champions.
Marcelino contempló con expresión feliz la entrada del Villarreal en escena. El equipo circuló la pelota con autoridad. Con la convicción de un dueño de casa que se sabía superior, neutralizaba las pequeñas rebeliones de su rival. Desde 2017, el Valencia no le gana en La Cerámica. Esta vez, el visitante no dudó en empezar enfrascado en su área. Tan controlada parecía la situación que las apariencias obraron en contra del Villarreal en un encuentro que pronto comenzó a accidentarse. Primero, porque Javi Gerra le abrió la ceja a Pépé en un choque fortuito, y el partido se detuvo diez minutos. Después porque cumplida la media hora, Javi Guerra metió un pase en profundidad para Umar Sadiq, y la pelota, que entró en la jurisdicción de Luiz Júnior y Pau Navarro, acabó en el pie derecho del incursor. Sadiq estiró su pierna interminable y el portero quedó en evidencia lo mismo que su central. El VAR decretó penalti y Ramazani cobró el 0-1.
Fueron los centrocampistas, Pape Gueye y Comesaña, quienes sacaron al Villarreal del estupor y devolvieron al Valencia a su posición original de equipo atormentado. Entre defensas inmaduros y delanteros imprecisos, debieron hacer mucho más que administrar el juego. Entre que Ayoze no tuvo su día más luminoso y Mikautadze siguió en su línea expectante, a la espera de que le llevaran la pelota al pie sin ofrecer más salida, los volantes debieron echar mano del sufriente Pépé, o, directamente, hacer ellos todo el trabajo. En el gol del empate intervinieron los dos. Antes del descanso, el 2-1 partió de una jugada de Gueye, que jugó con Pépé. Ramazani paró el centro con la mano, el VAR intervino, y el propio Gueye anotó el penalti antes de ir al descanso.
A juzgar por el reparto de espacios, se habría dicho que Marcelino mandó a sus jugadores a posicionarse en bloque medio. Atrás pero sin hundirse. Dejaron que el Valencia se hiciera con el control del balón y esperaron que cometiera algún error. Parejo y Partey hicieron el relevo a Gueye y Comesaña, mientras que Corberán metía en faena a Danjuma, un dinamitero si se encuentra fino. Como un avión se desplegó el holandés. El Villarreal se abocó a sufrir porque no hiló bien el juego en las pocas ocasiones en que recuperó con ventaja. “Hemos estado muy concentrados en las contras, donde ellos son muy fuertes, pero apenas nos han generado”, dijo Copete. Cierto. Pero el 2-1 permaneció inmutable. Suficiente para afirmar el tercer puesto del Villarreal en la Liga y darle otra vuelta de tuerca a su plaza de Champions, por ahora, solo amenazada por el Betis a nueve puntos de distancia. Una brecha sideral.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
1
BCN
|61
|25
|20
|1
|4
|
2
RMA
|60
|25
|19
|3
|3
|
3
VLL
|51
|25
|16
|3
|6
|
4
ATM
|48
|25
|14
|6
|5
|
5
BET
|42
|25
|11
|9
|5
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
14
RAY
|26
|24
|6
|8
|10
|
15
ALA
|26
|24
|7
|5
|12
|
16
VAL
|26
|25
|6
|8
|11
|
17
ELC
|25
|25
|5
|10
|10
|
18
MLL
|24
|25
|6
|6
|13
