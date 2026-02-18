El Villarreal se aprovecha del Levante para afianzarse en los puestos de Champions

El Villarreal cimentó sus opciones de volver a la Champions con una victoria (0-1) en el Ciutat de València, correspondiente a un partido aplazado en la jornada 16, frente a un Levante que ha perdido dos partidos en su feudo en cuatro días. El conjunto de Marcelino logra meter algo de distancia ante un Betis que venía acechándole en la clasificación en las últimas jornadas. El equipo de Luís Castro, en cambio, boquea, hundido en la penúltima posición de la Liga e incapaz de reaccionar. El técnico portugués maneja una plantilla muy justa, tanto como su fútbol, demasiado endeble en defensa y muy poco creativo.

LEV Levante 0 Mathew Ryan, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan, Diego Pampín, Matías Moreno (Karl Etta Eyong, min. 64), Ugo Raghouber (Unai Vencedor, min. 64), Iker Losada (Carlos Álvarez, min. 73), Jon Olasagasti, Víctor García (Alan Matturro, min. 64), Paco Cortés (Kareem Tunde, min. 88) y Carlos Espí VLL Villarreal 1 Luiz Júnior, Sergi Cardona, Rafa Marín (Renato Veiga, min. 78), Pau Navarro, Santiago Mouriño, Alberto Moleiro (Alexander Freeman, min. 87), Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye (Thomas Partey, min. 78), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min. 88) y Ayoze Pérez (Alfonso Pedraza, min. 70) Goles 0-1 min. 56: Georges Mikautadze Arbitro Juan Martínez Munuera

Tarjetas amarillas Carlos Espí (min. 30), Iker Losada (min. 42), Ayoze Pérez (min. 59), Pape Alassane Gueye (min. 71), Jeremy Toljan (min. 84), Comesaña (min. 89), Nicolas Pepe (min. 93)

El Submarino entró como dormido al Ciutat de València, como si no tuviera que defender su plaza en los puestos de Champions, como si el Betis no le hubiera recortado ocho puntos en un mes aciago para el equipo de Marcelino. Su equipo no presionaba al Levante que, un día más, tampoco se desmelenaba en busca de la portería contraria. Demasiada contención en un conjunto muy timorato. Un calco de lo sucedido el domingo pasado, cuando salió derrotado ante el Valencia. Al cuadro castellonense, que parece haber perdido el brío de la primera mirad de la temporada, le costó encontrar los puntos débiles de su rival y Alberto Moleiro, con unas diagonales que rompían los esquemas del Levante, fue el único que atacaba con intención.

El conjunto amarillo no demostró algo de fiereza ofensiva hasta la media hora de partido. Antes fue como si entendiera que era una tarea demasiado ardua superar la línea de cinco que desplegaba Luís Castro cuando no tenían el balón, ordenando al francés Raghouber a que se intercalara entre Dela y Pampín. Pero en el tramo final entendió por qué el Levante es penúltimo con cuarenta goles encajados, más que ningún otro equipo en Primera. Cuando lo descubrió tuvo tres ocasiones para marcar. La más clara, un remate de cabeza de Moleiro desde el área pequeña, en una jugada ensayada tras un saque de banda, que se estrelló en el poste. El Levante apenas dio sensación de peligro. Su única aportación reseñable fue un remate inocente de Carlos Espí a las manos de Luiz Júnior.

El conjunto azulgrana volvió del descanso con un punto más de ambición. La muestra fue un gran remate de Pablo Cortés que obligó a volar a Luiz Júnior. El conjunto granota, con más pundonor que fútbol, consiguió, eso sí, frecuentar el área e incomodar al Villarreal. Menos de quince minutos duró esta ilusión. Hasta que Gueye metió un gran pase en profundidad a Mikautadze y el georgiano, después de combinar dentro del área con Pépé, batió a Ryan. Al Levante le cuesta mucho reaccionar cuando tiene el marcador en contra, pero el Villarreal tampoco supo rematar a su oponente. Sobre todo Mikautadze, que perdonó el 0-2 con todo a favor. Un riesgo en campos más peligrosos que el Ciutat de València.

Esa cierta inocencia del Villarreal casi le cuesta un susto en el tramo final del partido con un remate con mucha rosca de Víctor que casi se les escapa a Luiz Junior ante la desesperación de Marcelino, que entendía del riesgo de menospreciar a un Levante herido ante su hinchada y que, todo empuje, rondó el empate con dos remates seguidos en el tiempo de descuento en el área del Villarreal que solventó el choque con demasiados apuros.