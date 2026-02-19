MotoGP celebrará la primera carrera en un circuito urbano de su historia en Adelaida
Phillip Island acogerá el GP de Australia por última vez este año para dar paso al primer gran premio disputado en medio de una gran ciudad
MotoGP celebrará la primera carrera en un circuito urbano de su historia en 2027. Lo hará en la ciudad de Adelaida, en la Australia Meridional, que tomará el testigo en el calendario del famoso e imponente circuito de Phillip Island, al sur de Melbourne. Así lo ha anunciado este jueves la empresa organizadora del Mundial de motociclismo, Dorna Sports hasta ahora. Y desde este miércoles: MotoGP Sports Entertainment Group, tal y como había anunciado la compañía un día antes. Un cambio de nomenclatura que, avanzaban, respondía a “una ambición global de expandir la marca de MotoGP” a través de la innovación y la percepción del deporte como entretenimiento.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
