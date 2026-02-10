Berta Abellán, campeona del mundo de trial: “No competimos en igualdad de condiciones y eso es muy injusto”
La campeona del mundo reflexiona sobre su reciente triunfo en el Mundial indoor y analiza la difícil realidad del motociclismo femenino profesional
Con 26 años, Berta Abellán se ha consolidado como uno de los grandes nombres del trial mundial. Actual campeona del mundo de TrialGP y triple vencedora del Trofeo FIM X-Trial, entre otros, la piloto catalana es una habitual en lo más alto del podio. A base de talento, constancia y precisión, ha igualado hitos históricos mientras sigue abriendo camino en un deporte tradicionalmente masculinizado. Su progresión meteórica la ha convertido no solo en una competidora de élite, sino también en uno de los referentes que simbolizan el presente y el futuro del motociclismo femenino.
Pregunta. ¿Qué se siente al ganar por tercera vez consecutiva el Mundial de trial indoor?
Respuesta. Fue una sensación muy satisfactoria. Al final es la carrera de casa y eso la hace todavía más especial para nosotros. Es el único indoor del año y competir en el Palau me hace muchísima ilusión y ganar allí aún más.
P. Con este último título ha igualado los tres triunfos de Emma Bristow en Barcelona. ¿Qué significa para usted compartir marca con una referente histórica del trial femenino?
R. Es increíble porque para mí Emma siempre ha sido inalcanzable y conseguir tres títulos como ella en Barcelona es muy especial. Ojalá pueda superarlos algún día.
P. El trial es un deporte muy imprevisible, donde un pequeño fallo te puede dejar fuera del podio. ¿Cómo se convive con esa incertidumbre constante?
R. Antes estaba mucho más obsesionada con no fallar, y eso me generaba más presión y más tensión. Con el tiempo he aprendido que en el trial es normal cometer errores, que forma parte del deporte. Ahora me permito fallar más, me libero de esa presión y rindo mejor.
P. El trial exige muchísima concentración y gestión del error. ¿Cómo trabaja la salud mental en un deporte tan técnico y de tanta presión?
R. Trabajo con una psicóloga y su apoyo me está ayudando muchísimo. Me da muchas herramientas y, por suerte, me están funcionando muy bien.
P. Ha comentado alguna vez que el motociclismo femenino aún tiene mucho camino por recorrer. ¿Cree que el trial ha tocado techo en ese sentido o todavía hay margen para romper barreras?
R. Todavía queda muchísimo por hacer. Hay muchas barreras que romper y el sistema sigue siendo bastante anticuado. Las marcas no apuestan por nosotras y eso hace que sea muy difícil seguir adelante. Yo tengo la suerte de contar con Scorpa y con patrocinadores que confían en mí, pero en general la situación es complicada para casi todas y es muy injusta.
P. ¿Crees que se ha mejorado algo en los últimos años?
R. Sinceramente, no veo grandes avances. Parece que solo la primera y, como mucho, la segunda, tienen recursos, mientras que el resto va sobreviviendo como puede. No competimos en igualdad de condiciones y eso es muy injusto.
P. ¿Y qué falta?
R. Falta apostar de verdad por el trial femenino y valorarnos más. Es cierto que las marcas no atraviesan su mejor momento, pero a nivel de visibilidad tampoco se hace nada para mejorar. Tenemos la misma exposición que los chicos, pero ellos siguen teniendo mejores primas y sueldos. Hay chicas que ni siquiera reciben primas. La diferencia es muy grande y ojalá cambie.
P. ¿Se siente respaldada por las instituciones, las administraciones y las federaciones?
R. Personalmente, sí, no me puedo quejar. Estoy muy agradecida porque siempre he sentido apoyo en todo y he contado con patrocinadores que han confiado en mí. También es fruto de mi trabajo. Las federaciones poco a poco van haciendo cosas, pero aún queda mucho camino por recorrer.
P. A nivel profesional, ¿se puede vivir realmente del trial femenino?
R. No, hoy en día es muy difícil vivir solo de esto. Puedes ir cubriendo gastos, pero no te da para ganarte la vida. Y es una pena, porque es un deporte muy sacrificado que requiere mucha inversión: gasolina, entrenamientos, desplazamientos… Es una pena.
P. ¿Qué metas se marca a corto y largo plazo?
R. Quiero seguir compitiendo al máximo nivel y en un futuro me gustaría tener mi propia escuela en Terrassa. Además, a nivel académico, sigo formándome por lo que pueda pasar y ahora mismo estoy empezando a opositar para bombera.
P. Por último, ¿qué les diría a esas niñas que están empezando ahora en el motociclismo?
R. Que sigan adelante, que luchen y que, si de verdad les apasiona este deporte, vayan a por todas. Creo que todavía falta un poco más de impulso y, sobre todo, más chicas compitiendo, que aunque hay bastantes, no es suficiente.
