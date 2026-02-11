El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer durante la presentación de la primera Estrategia de impulso del Ecosistema de Drones de la región, en Boadilla.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, arremete de nuevo esta mañana contra la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa: “Quiere exportar el caos sanitario”

La guerra continúa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la propuesta del Ministerio de Sanidad de limitar la privatización sanitaria. La oposición de Isabel Díaz Ayuso ante la iniciativa de la ministra de Sanidad, Mónica García, llegará hasta los tribunales, según ha anunciado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, en una rueda de prensa esta mañana. “Mónica García quiere exportar el caos sanitario al resto de comunidades autónomas, el caos que tiene en su propio ministerio, el caos que tiene la única gestión real, que es la de Ceuta y de Melilla y el caos que tiene con esas huelgas de médicos generalizadas, precisamente a cuenta de ese estatuto y ese acuerdo marco”, ha dicho.

Después del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, García, que también ejerce como Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha expresado que, “si esa ley saliera adelante”, la Comunidad de Madrid responderá “en los tribunales”. “No vamos a consentir que Mónica García, que ha demostrado ser la ministra más incompetente del Ministerio de Sanidad, exporte ese caos precisamente a las comunidades autónomas que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con éxito”, añadió.

“El de Pedro Sánchez es el Gobierno más corrupto de la democracia”, ha insistido el portavoz madrileño, que se justificaba con “el informe anual publicado por Transparencia Internacional, que asegura que España es uno de los países europeos donde más ha crecido la percepción sobre la corrupción”.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha respondido a las palabras del García. “En Villaquirón están muy preocupados”, afirma. Y añade, “a Ayuso y a su novio se les acaba la fiesta. No se han preocupado por el millón de pacientes en lista de espera. No se han preocupado por los audios del CEO de Torrejón, por cómo la salud de los madrileños está en riesgo. Se han preocupado cuando han visto que se les acaba la fiesta, que se les acaban las mordidas Alberto Quirón, el tren de vida de millonarios y desguazar la sanidad para llevarse ellos el beneficio. Esta ley es más necesaria que nunca para proteger la sanidad pública y para blindarla de los buitres”.

La crisis entre Ayuso y el Gobierno de España se ha recrudecido una vez más después de que el Consejo de Ministros comenzara a tramitar la ley que pretende frenar la privatización de la sanidad en España, cuyo principal objetivo es revocar normas anteriores para impedir casos como el del Hospital de Torrejón, en el que el CEO de la empresa que gestiona el centro público, según grabaciones publicadas en EL PAÍS de reuniones internas,pedía a sus responsables que aumentasen las listas de esperapara incrementar los beneficios.

Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que desde el Gobierno de España se busca “la revolución” y, además, destruir la sanidad madrileña. Mónica García contestó poniendo el foco específicamente en Ayuso y sus “vínculos personales” con Quirón, la gran empresa de la sanidad privada madrileña, donde trabajó la pareja de la presidenta. Según García, esta ley no pretende destruir nada, sino blindar la sanidad pública frente a las “garras especuladoras”. García ha ofrecido detalles sobre la privatización en Madrid, con escándalos recientes, y ha mostrado que el Gobierno está dispuesto a dar esta batalla política a fondo.

