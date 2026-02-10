El alto cargo que firmó los protocolos de las residencias señala ante la jueza a Escudero, el exconsejero de Sanidad de Ayuso

Una mujer sostiene un cartel con el rostro de Carlos Mur, ex director general en la Consejería de Sanidad madrileña en la pandemia, durante una concentración de las asociaciones de familias este martes a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla con ocasión de su declaración como investigado.

Carlos Mur, imputado por supuesta discriminación a las personas mayores de residencias, ha hablado del correo que mandó el 20 de marzo de 2020 alertando de que el plan no funcionaba

Carlos Mur, ex alto cargo madrileño imputado por las muertes sin atención hospitalaria en las residencias de mayores durante la pandemia, se ha defendido este martes ante una jueza refiriéndose en varias ocasiones a lo que sabía y ordenó el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ha dicho que este conocía que la medicalización no funcionaba y que los protocolos, elaborados por el propio Mur, eran el desarrollo de la idea de medicalizar esos centros, contenida en un plan de Escudero.

Mur, que era el director general de la Consejería de Sanidad encargado de supervisar la atención de la red sanitaria a las residencias de mayores, ha dicho a preguntas de la jueza que mandó un correo el 20 de marzo de 2020, en el que Escudero y otros altos cargos madrileños estaban en copia, alertando de que el plan de tratar a los enfermos en las residencias “no era factible” en ese momento, según ha confirmado él mismo a EL PAÍS. Como contó este diario, Mur envió un email en el que advirtió de que los refuerzos médicos no estaban llegando a esos centros. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió. El correo iba dirigido a una alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y en copia también estaban el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, o la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

La declaración de Mur es el señalamiento más claro hasta la fecha de una posible responsabilidad de Escudero, quien no está imputado y dejó el cargo en junio de 2023. Hoy es senador y como tal está aforado ante el Tribunal Supremo. Las asociaciones de familias de los fallecidos creen que Mur tiene información suficiente para que un juez solicite que se le investigue a él, a su mano derecha, la viceconsejera Ana Dávila, o incluso a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, no ha hecho esa petición al término de la vista, pero ha destacado como un avance esta sesión. “Hoy por primera vez yo he visto a Carlos Mur comprometido”, ha dicho Jacinto a los periodistas que esperaban en la calle.

Mur, que ejerce como psiquiatra en Andorra, ha declarado por videoconferencia. La de hoy, en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, era la segunda vez que comparecía como imputado. La semana pasada reconoció ante otra jueza de Madrid que no se medicalizó la residencia donde murió un hombre mayor. De acuerdo con las asociaciones de familias Mur está siendo investigado por ocho jueces distintos, una dispersión que se explica porque las muertes denunciadas se han repartido en múltiples órganos judiciales de la región.

El investigado está en el epicentro del caso residencias porque firmó los famosos protocolos de triaje que limitaron drásticamente las hospitalizaciones procedentes de las residencias. Sobre ellos ha dicho que el plan de acción que presentó en público Escudero el 12 de marzo contenía la idea de medicalizar las residencias.

El juzgado no ha podido localizar a otros dos ex altos cargos que estaban citados este martes el médico que redactó esos documentos, Francisco Javier Martínez Peromingo; y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.

La magistrada Purificación Elisa Romero Paredes, titular del juzgado de instrucción 37, investiga una querella presentada por Concha Quirós, cuya madre murió el 14 de marzo de 2020, en la residencia pública de Manoteras, en el noreste de Madrid capital. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era la geriatra del Hospital Ramón y Cajal que se encargaba de aplicar el filtro de los protocolos a Manoteras y otras residencias de su zona de influencia.

¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es