Penas de hasta 13 años de cárcel a ocho jóvenes por una violación grupal en Magaluf que grabaron y difundieron

Los acusados, que han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que rebaja el castigo, reconocen que agredieron a una joven británica de 18 años en un hotel

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este lunes a penas que suman un total de 73 años de cárcel a ocho chicos franceses y suizos que han reconocido que violaron en grupo a una chica de 18 años en una habitación de hotel de la zona turística de Magaluf (Mallorca) en verano de 2023. Los jóvenes también han reconocido que grabaron en vídeo las múltiples agresiones sexuales y las difundieron posteriormente a terceras personas a través de grupos de mensajería instantánea.

Los acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía por el que han aceptado penas que oscilan entre los dos años y los 13 años y tres meses de cárcel para cada uno.

Cinco de los acusados permanecían en prisión preventiva en la cárcel de Palma desde el verano de 2023, cuando fueron detenidos tras la denuncia de la víctima. Tenían entre 18 y 21 años cuando cometieron los delitos y este lunes han pasado a disposición del tribunal tapándose la cara con las capuchas de la sudadera que llevaban puesta para evitar ser fotografiados. La víctima no ha tenido que comparecer en la sesión ya que su testimonio se presentaba como prueba preconstituida, para garantizar su protección.

Dos de los acusados han sido condenados a 11 años y tres meses de cárcel por dos delitos de agresión sexual continuada con violencia e intimidación particularmente vejatoria y delito contra la intimidad; tres han aceptado una pena de 13 años y 3 meses de prisión por tres delitos de agresión sexual continuada con violencia e intimidación particularmente vejatoria y delito contra la intimidad; un sexto ha sido condenado a seis años de cárcel por agresión sexual sin penetración y delito contra la intimidad mientras que los dos restantes tendrán que cumplir dos años de prisión por delitos contra la intimidad. Ninguno se podrá acercar a la víctima en un periodo de 15 años y tendrán que estar sometidos a libertad vigilada una vez cumplida la pena.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.