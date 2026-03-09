La incautación de oro y dinero y el corte de un oleoducto ruso agravan la tensión entre Orbán y Zelenski

El jueves por la noche, un equipo de funcionarios del centro antiterrorista TEK de Hungría vestidos de negro apresó e incautó dos camiones blindados que transportaban de Austria a Ucrania 40 millones de dólares en efectivo (unos 35 millones de euros) y nueve kilos de oro. Y detuvo a los siete ciudadanos ucranios que trasladaban y custodiaban los fondos.

El incidente ha causado una enorme crisis diplomática entre Hungría y Ucrania. Esta se suma al bloqueo por parte del Gobierno del nacionalpopulista Viktor Orbán —considerado un submarino de Vladímir Putin en Europa— de un préstamo multimillonario de la UE para el país invadido por las tropas del Kremlin y de un nuevo paquete de sanciones europeas a Rusia; además del corte por parte de Kiev del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania y lleva petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. Al listado de agravios cruzados hay que añadir la entrega directa de Moscú a Budapest de dos prisioneros de guerra ucraniohúngaros, tras un trato entre Putin y Orbán.

El suceso con los blindados llenos de dinero ha disparado aún más la ya altísima tensión entre el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y Orbán, a quien lo ocurrido le está dando un poco de aire en la campaña para las elecciones del 12 de abril, que se estaban complicando mucho para su partido, Fidesz.

Hungría, que ha liberado con cargos a los siete ucranios detenidos, ha abierto una investigación por blanqueo de capitales y ha bloqueado los fondos. Ucrania ha acusado al Gobierno húngaro de “tomar rehenes y robar dinero” y asegura que el efectivo y el oro pertenecen a Oschadbank, el banco de ahorros estatal de Ucrania. Esa entidad ha informado de que su personal estaba transportando efectivo y oro entre Austria y Ucrania en un “viaje rutinario” realizado por tierra debido a las restricciones a los viajes aéreos por la guerra lanzada hace cuatro años por Putin.

“Vehículos blindados llenos de dinero y oro moviéndose por Hungría no son la forma habitual de transacciones financieras legítimas”, lanzó en las redes sociales el director político de Orbán, Balázs Orbán. “La verdadera pregunta es simple: ¿quién está detrás de este dinero y qué se pretende financiar?”, añadió.

Antes, a Zelenski, furioso por el bloqueo de Orbán del salvavidas financiero de 90.000 millones de euros que necesita Ucrania para seguir a flote, se le fue la retórica de las manos. “Esperamos que ninguna persona en la Unión Europea bloquee los 90.000 millones. De lo contrario, daremos la dirección de esta persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros hombres. Que lo llamen y hablen con él en su propio idioma”, dijo. La Comisión Europea condenó sus palabras, también la oposición húngara. Y un torrente de líderes conservadores se lanzaron a solidarizarse con Orbán y a censurar a Zelenski.

El tono del primer ministro húngaro ha disgustado mucho en Bruselas, donde no quieren abrir ningún contencioso con el Gobierno de Orbán hasta después de las elecciones de abril para no dar munición al político nacionalpopulista, que basa gran parte de su discurso en la crítica a las instituciones de la UE y a la política europea hacia la guerra de Rusia contra Ucrania.

Tampoco ha satisfecho en la UE la gestión por parte de Kiev del corte de suministro del oleoducto Druzhba (Amistad, en ruso), que lleva crudo de Rusia a Hungría y a Eslovaquia. Ucrania asegura que el canal, que transita por el este del país, quedó dañado en uno de los bombardeos rusos. Orbán y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, otro mandatario cercano al Kremlin, no lo creen y han acusado a Ucrania de chantaje.

En Bruselas esperan que Kiev permita a un equipo de especialistas europeos (entre ellos, alguno nombrado por Bratislava y Budapest) visitar la instalación y analizarla, pero Ucrania no ha dado muchas facilidades por el momento. El martes, Fico se entrevistará con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hablar sobre el oleoducto.

Mientras, Kiev trata de defenderse por el suceso de los siete supuestos empleados bancarios que trasladaban en dos vehículos blindados cantidades millonarias de efectivo y oro por territorio húngaro hacia la frontera de Ucrania. Los siete estaban ya de regreso en su país el viernes, informó el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, que este domingo ha reclamado el cargamento bloqueado en Hungría. Para Budapest, se trata de un posible caso de lavado de dinero; para Kiev, una consecuencia del conflicto bilateral por el suministro de crudo.

“Todos los responsables de capturar y retener a nuestros ciudadanos como rehenes rendirán cuentas. Nos reservamos el derecho a tomar las medidas pertinentes, incluyendo la imposición de sanciones y otras medidas restrictivas”, había advertido previamente el jefe de la diplomacia de Kiev. “Una vez más exigimos que Hungría deje de arrastrar a Ucrania a su política interna y a su campaña electoral”, agregó Sybiha en un comunicado a través de sus redes sociales.

Escándalos de corrupción

Ucrania se ha visto envuelta en grandes escándalos de corrupción a lo largo de los cuatro años desde que Moscú desató la gran invasión del país vecino en febrero de 2022. Este es uno de los lastres que siembran dudas sobre si el país está preparado para dar el salto de la integración en la UE.

El más grave de ellos llevó a finales de noviembre a la dimisión del que hasta entonces había sido mano derecha de Zelenski, el todopoderoso Andrii Yermak. El origen está en el conocido como caso Midas, una red de comisiones y blanqueo de dinero relacionado con el sector energético que afecta al círculo directo del propio presidente.

Los agentes empezaron a tirar de decenas de horas de grabaciones en los teléfonos de Timur Mindich, socio junto a Zelenski de la productora audiovisual Kvartal 95, la compañía que lo proyectó a la fama como actor. El domicilio de Mindich fue registrado el 10 de noviembre, pero el ahora acusado huyó del país pocas horas antes. El que fuera socio del presidente es supuestamente el cerebro de una red de cobro de comisiones y de blanqueo de dinero en varios ministerios del Gobierno.