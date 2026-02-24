Europa arropa a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra

Los presidentes de la Comisión y el Consejo viajan a Kiev junto a jefes de Estado y de Gobierno y ministros europeos para cerrar filas con Zelenski. EE UU no envía a ningún alto representante

La lista de dignatarios que han acudido a Kiev en el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala es un reflejo de la situación de Ucrania cuando se adentra en el quinto año de guerra. El país puede contar con todo el apoyo del que sea capaz Europa. Estados Unidos está ausente en la lista de países con representantes este martes en la conmemoración del inicio del mayor conflicto en suelo europeo desde la II Guerra Mundial, igual que el año pasado.

La capital que hace cuatro años amaneció medio desierta, con caravanas de coches escapando hacia el oeste y sobrecogida por el sonido de explosiones que confirmaron que Moscú había dado la orden de invadir, es un ir y venir de coches con matrícula diplomática y calles cortadas a la circulación. No es día de celebración, pero sí de conmemoración.

Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo, Ursula von der Leyen y António Costa, han viajado a Kiev para arropar al presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Esperaban poder oficializar el crédito de 90.000 millones de euros con el que la UE quiere dar un soplo financiero a Ucrania. Además del 20º paquete de sanciones a Moscú, para presionar al agresor y forzar su postura en la mesa de negociaciones. El primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orbán, ha boicoteado la ofrenda.

Orbán, el aliado más cercano del dirigente ruso Vladímir Putin en la UE, ha subido su apuesta antiucrania inmerso en una campaña electoral que puede hacer peligrar su poder en las elecciones de abril. Ahora cuenta además con el apoyo del eslovaco Robert Fico. Un recordatorio de que los tentáculos del Kremlin son largos y el apoyo de la UE tiene límites.

Estados Unidos, principal aliado de Ucrania en los primeros años de la guerra, ha dejado de ser el gran apoyo con el que contaba el país. Donald Trump tiene otras prioridades y considera que el conflicto entre Ucrania y Rusia es un problema europeo. El presidente estadounidense cortó el grifo de la ayuda militar, que ahora los aliados europeos deben comprarle a sus fabricantes para enviarla después a Ucrania.

Cuesta dar, pese a todo, con quien lance en público rapapolvos a Washington. Oleksander Kornyenko, miembro del Parlamento y de Servidor del Pueblo, el partido de Zelenski, asegura que no hay presiones por parte de Trump para que se organicen elecciones presidenciales. Destaca la “gran determinación de EE UU para ayudarnos y que se alcance la paz”.

Como integrante del grupo de más de 80 autoridades que preparan los comicios, Kornyenko defiende que “la actual legislación hace imposible que se puedan celebrar las elecciones”, incluso aunque se alcanzara un alto el fuego. “Hoy en día es imposible. Con nuestras ciudades bajo ataques a diario. Nadie va a asumir esa responsabilidad”, agrega. Hace falta, según él, un alto el fuego, una nueva legislación así como poder dar la oportunidad de votar a los militares, los desplazados internos y los refugiados en el exterior.

Las capacidades estadounidenses siguen siendo esenciales, sin embargo. El poder de Washington, mientras Europa busca su lugar en el nuevo orden mundial, es también crucial para Ucrania frente al de Moscú. La Administración Trump exhibe esa autoridad presionando a Zelenski y dirigiendo las negociaciones de paz, en las que Europa no tiene voz ni voto. Pero no ha enviado a ningún representante de alto nivel al aniversario.

Zelenski sabe que Europa, con todas sus limitaciones, es su mayor respaldo en esta fase de la guerra, a la que todavía no se le ve fin. En un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, Zelenski ha insistido este martes en la necesidad de que Ucrania se convierta lo antes posible —reclama que ya para 2027— en un miembro más de la UE, informa Silvia Ayuso.

“Para nosotros, es muy, muy importante tener una fecha clara para unirnos a la UE”, ha afirmado el mandatario ucranio. Para Ucrania, se trata de actuar preventivamente ante lo que considera futuros y seguros intentos de Putin de impedir el acceso de Kiev al bloque comunitario: “Si no hay una fecha, si no hay tal garantía, encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas dividiéndoos, dividiendo a Europa. Debemos protegernos de esto”, ha insistido Zelenski. La fecha de 2027 es, sin embargo, inviable, como ya han manifestado incluso los Estados miembros que sí están dispuestos a acoger a Ucrania.

“La guerra no se va a detener hasta que la economía rusa no se acabe hundiendo. La economía acabará con la guerra, no los acuerdos o los pactos. Puede que haya alguna pausa, pero eso no pondrá fin a la contienda”, opina Yurii Filatov, comandante de drones del tercer cuerpo del ejército, en los márgenes del encuentro en la capital ucrania. Este militar de 33 años, que hasta 2022 trabajaba en el sector de la tecnología, añade que “no hay motivo alguno para que Ucrania se rinda”, pues si se entrega a Rusia lo que reclama de Donbás, en el este del país, seguirán avanzando hacia el oeste. “Esta no es una guerra por un puñado de kilómetros cuadrados”, aclara.

La presencia de Von der Leyen y Costa es una clara señal de que la voluntad europea existe. También se ha celebrado una reunión de la coalición de voluntarios, la iniciativa impulsada por el Reino Unido y Francia para buscar fórmulas que garanticen la paz tras un hipotético alto el fuego, y que incluye la presencia de tropas extranjeras en Ucrania. España está representada también por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Jefes de Estado y de Gobierno de países nórdicos y los bálticos, que sienten más próxima la amenaza de Rusia, han acudido también a Kiev, donde tienen previsto celebrar una cumbre por la tarde.