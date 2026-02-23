Se duplican las solicitudes de científicos de EE UU para trasladarse a España: “Mis colegas lo están pasando muy mal”

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación han anunciado que más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon a la última edición del programa Atrae, su apuesta para conducir talento consolidado y de reconocido prestigio internacional hacia España. De ellos, uno de cada tres solicitantes provenía de Estados Unidos. La cifra es inédita y se produce en un contexto marcado por el éxodo de investigadores estadounidenses, tras los intentos de control político que Donald Trump quiere ejercer sobre la ciencia en el país.

En la primera edición de la beca, en 2023, ningún investigador de EE UU se presentó a estas ayudas. En la segunda, en 2024, la presencia de perfiles de este país era del 16%. En 2025, el último año con datos disponibles, cuando el mejor sistema de ciencia del mundo vive uno de los momentos más oscuros de su historia, con intentos de recortes y agresiones que no tienen precedentes desde la II Guerra Mundial, la tasa se ha duplicado hasta el 32%.

En esta última convocatoria se ha elegido a 37 científicos. De ellos, 21 llegan de instituciones académicas de Estados Unidos, aunque no todos son estadounidenses.

Vincenzo Calvanese (Nápoles, 43 años) es uno de los investigadores extranjeros que decidió dar el paso en la convocatoria de 2024. Ese año, su grupo abrió un nuevo laboratorio en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), en Barcelona, financiado por la beca Atrae. “Fue una decisión muy sencilla”, cuenta.

Antes de llegar a España, Calvanese pasó 10 años en EE UU —principalmente en UCLA—, donde vivió la primera presidencia de Donald Trump. De allí pasó al University College de Londres y luego se trasladó a España. El principal motivo de su regreso a Europa, dice, tiene que ver con el momento histórico. “Uno hace su balance, piensa en su carrera y su estilo de vida y la posibilidad de tener un entorno promotor y donde puedas crecer”, detalla.

Según explica, la situación que atraviesan sus pares se ha complicado con Trump en la Casa Blanca. “Está influyendo en parte en el movimiento de los profesionales hacia Europa”, incide este investigador, que actualmente trabaja en nuevos métodos para tratar la leucemia y otras enfermedades de la sangre. “Muchos de mis colegas lo están pasando muy mal por los acontecimientos políticos y económicos que afectan a la ciencia”, señala.

Sin embargo, no todos los investigadores pueden marcharse. “Aunque no están a gusto, no tienen opción o perderían demasiado y aguantan”, añade Calvanese. “Yo mismo he llamado a personas que creía que podrían estar interesadas en la beca”, comenta sobre este programa del ministerio que encabeza Diana Morant. “Lo que les digo es que es una de las pocas oportunidades de asegurar el futuro de la investigación y algo de seguridad profesional. No es todo perfecto, todavía tienen cosas que arreglar, pues es un programa nuevo. Pero sí que ofrece una oportunidad como pocas”, añade.

“Estados Unidos está dando un paso atrás”

El caso de la hidrogeóloga Audrey Sawyer (Florida, 43 años) es similar. Su experiencia en la Universitat Politècnica de Catalunya hace cuatro años terminó por definir su decisión de postularse a la beca y abandonar EE UU. “No me pude resistir a la oportunidad de solicitar el puesto. Es un honor poder trasladar mi carrera aquí y contribuir a la investigación”, cuenta esta científica estadounidense, especializada en aguas subterráneas. “Había entregado la propuesta antes de los cambios en el Gobierno de mi país”, aclara. Y reconoce que el ambiente científico estadounidense ha cambiado de forma drástica desde que se marchó: “Nunca había visto una situación así en Estados Unidos. Me siento muy mal por los investigadores y los estudiantes, tienen mucho talento y están enfrentando graves desafíos”.

En plena Guerra Fría, Estados Unidos consolidó su liderazgo en investigación científica gracias a una inversión masiva de fondos federales. Es una realidad que ahora se ve amenazada con Trump en la Casa Blanca. “Estados Unidos está dando un paso atrás”, afirma la científica.

El Gobierno de Trump ha atacado sistemáticamente la ciencia con recortes y la congelación de fondos y subvenciones que sostienen investigaciones clave en biomedicina, cambio climático y exploración espacial. A esto se suma la guerra declarada contra algunas de las universidades más prestigiosas del país.

La Universidad de Harvard ha sufrido la cancelación de contratos federales y la amenaza de retirar financiación, que ha puesto en jaque la admisión y la permanencia de estudiantes internacionales, en una contienda aún se dirime en los tribunales. “Es más importante que nunca que protejamos el desarrollo de las investigaciones”, afirma Sawyer: “Es un momento muy complicado”.

Mirar los orígenes del sistema solar

La historia de la española Noemí Pinilla-Alonso (Oviedo, 55 años) es distinta. La decisión de volver desde Estados Unidos tuvo un fuerte componente emocional. Su carrera la obligó a salir de Asturias muy joven porque, relata, en su tierra natal no existía entonces la posibilidad de formarse en astrofísica. El camino que emprendió en 2009 hacia EE UU la llevó a dirigir las observaciones en los telescopios más avanzados de nuestro tiempo, como el Hubble. “Notaba que cada vez me hacía más falta mi casa, mi sistema, mi cultura”, cuenta.

La astrofísica continúa con su investigación sobre los materiales primitivos del sistema solar —vinculado al James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia—, pero ahora lo hace en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (Ictea), en la Universidad de Oviedo, tras obtener la beca en 2024. “Fue una alegría muy grande volver a casa”, relata. Y continúa: “[La iniciativa Atrae] Me parece excepcional para movilizar talento y que ese talento venga a España”.