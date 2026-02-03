Trump reclamará a la Universidad de Harvard 1.000 millones por “daños y perjuicios”

El presidente tacha de “tontería” una información de ‘The New York Times’ según la cual el Gobierno de EE UU había retirado una demanda previa de 200 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este martes que reclamará a la Universidad de Harvard una compensación de 1.000 millones de dólares (unos 846 millones de euros) por “daños y perjuicios”, sin que en ningún momento aclare cómo ha calculado esa cifra ni a qué daños concretos se refiere, informa Reuters. Trump sostiene que la institución ha contado “tonterías” al diario The New York Times, según ha difundido en su red Truth Social. El diario publicó este lunes que su Administración había optado por no pedir una compensación económica de 200 millones al centro académico para acabar con el conflicto que arrastran desde que llegó de nuevo al cargo.

El enfrentamiento de Trump con Harvard se inició con el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca, cuando el mandatario decidió congelar más de 2.000 millones de dólares de fondos federales concedidos al centro por aplicar una supuesta política antisemita.

Harvard demandó al Gobierno en dos ocasiones y ganó un juicio en septiembre, cuando un juez federal dictaminó que Estados Unidos había suspendido ilegalmente la financiación de la investigación y afirmó que el Gobierno “utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo y motivado ideológicamente contra las principales universidades del país”. Así, la Administración de EE UU se vio obligada a conceder esa financiación.

“La errónea noticia de The New York Times era completamente falsa en lo que respecta a la Universidad de Harvard. Por la presente, exijo que los imbéciles que dirigen (¡y arruinan!) el Times cambien su artículo inmediatamente”, ha reclamado Trump en una serie de mensajes en Truth entre este lunes y martes.

A pesar del varapalo judicial de septiembre, Trump mantuvo sus demandas contra la universidad, a cuyo rector, Alan Garber, ha acusado de “antisemita” y de realizar “un pésimo trabajo”. De momento, la universidad no se ha pronunciado sobre este nuevo anuncio del presidente de EE UU.

Varias personas, frente a la Biblioteca Harry Elkins Widener Memorial, en el campus de Harvard, el 5 de junio de 2025. Boston Globe (Boston Globe via Getty Images)

Para Trump, su contencioso con Harvard “debería ser un caso penal, no civil, y tendrá que asumir las consecuencias de sus fechorías”. Por eso le exige una compensación de 1.000 millones de dólares, al tiempo que le recuerda que su actividad docente “depende de la financiación federal”.

Los ataques del Gobierno de EE UU a Harvard no se han limitado a la financiación, sino que también ha puesto trabas a la atracción de talento extranjero. En mayo, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, mandó una carta a las autoridades académicas del centro universitario para comunicarles que les revocaba su potestad para admitir estudiantes extranjeros. Una orden judicial frenó esta decisión, cuya vigencia se está dirimiendo en los tribunales.

Estas acciones se enmarcan en un contexto de ataque constante de Trump a las principales universidades del país. Bajo el argumento de la seguridad nacional y el combate al antisemitismo, su administración ha intensificado la presión sobre centros de élite, a los que acusa de promover ideologías “radicales” y de resistirse a la supervisión federal. Tras una oleada de protestas estudiantiles a favor de Palestina y contra la guerra en Gaza en campus como los de Harvard o Columbia en abril de 2024 —donde los estudiantes ocuparon espacios, exigieron desinversiones y fueron reprimidos por autoridades—, el Departamento de Educación ha abierto investigaciones con el pretexto del antisemitismo contra más de 60 facultades y universidades.

Esta persecución de Trump a las universidades se saldó con la dimisión de varias rectoras. Los casos más sonados fueron los de la rectora de la Universidad de Columbia, Nemat Minouche Shafik, la de Pensilvania, Liz Magill y la de la propia Harvard, Claudine Gay, esta última envuelta en acusaciones de antisemitismo y plagio.