Merlin se alía con Portugal para una gigafactoría europea de IA tras la candidatura alternativa del Gobierno español

La inmobiliaria madrileña Merlin Properties ha decidido aliarse con el Gobierno de Portugal para optar a una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial que la Comisión Europea prevé financiar en varios países de la UE. La ubicación elegida es Lisboa, en la infraestructura que ya construye esta compañía, que puede recibir alrededor de 4.000 millones de euros de recursos europeos para esta instalación. Así lo afirma la propia empresa en un documento para inversores remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Merlin había previsto previamente dos localizaciones en España para una posible gigafactoría europea de IA, en sus instalaciones de Getafe y Álava, que tienen todavía una importante capacidad de crecimiento. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en enero que se decantaba por las ubicaciones alternativas de San Fernando de Henares (Madrid) y Móra de la Nova (Tarragona) para la propuesta española. En esa candidatura participan Telefónica, ACS, MasOrange, Nvidia y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) —la llamada SEPI digital—, entre otras empresas.

Así que Merlin, siguiendo con su negocio, decidió avanzar con una candidatura portuguesa y también con el prealquiler de Getafe y Álava para usos alternativos. Por ejemplo, acaba de firmar con la firma estadounidense Coreweave, gigante de la inteligencia artificial, para una capacidad de 48 megavatios (MW) en la instalación vasca. Esta socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) es el principal proveedor actualmente de infraestructura de centros de datos en el país. Para octubre de este año, prevé concluir su primera fase de estas infraestructuras con 64 MW operativos.

En el documento remitido a la CNMV, se informa de que Merlin y su socio estadounidense Edge Energy, han creado un consorcio junto con el Gobierno portugués y en alianza con la eléctrica lusa EDP. La capacidad de la infraestructura lisboeta, actualmente en construcción en una primera fase es de 80 MW, pero tiene capacidad para ampliar 100 MW adicionales y otros 120 MW en sendas fases.

La inmobiliaria, cotizada en el Ibex 35, prevé presentar la candidatura de Lisboa a lo largo de este primer semestre de 2026 y espera que la Comisión tome una decisión sobre los ganadores a finales de año.

Además de convertirse en líder en capacidad en España, Merlin y su socio Edged cuentan con la ventaja de que sus centros de datos son eficientes energéticamente y no necesitan de flujo constante de agua para la refrigeración de las instalaciones.

Los planes

Bruselas lanzó el pasado año este plan de gigafactorías de IA para no quedarse atrás en capacidad de computación frente a Estados Unidos y China. A través de su programa InvestAI, busca movilizar 20.000 millones para hasta cinco grandes infraestructuras en la Unión Europea.

Merlin, inmobiliaria liderada por Ismael Clemente como consejero delegado, decidió hace unos años estudiar entrar en este mercado, para lo que comenzó a invertir a finales de 2023. En la primera fase prevé contar con 64 MW de capacidad para sus clientes tecnológicos en las instalaciones de Madrid, Álava y Barcelona, en una etapa que prevé tener estabilizada en 2027. En la segunda fase, con la que la compañía prevé sumar algo más de 200 MW adicionales, se suma Lisboa y debería estar estabilizada a partir de 2029.

Para esta segunda fase, la socimi amplió capital el pasado año en casi 1.000 millones de euros, a los que sumará una cantidad similar de deuda como inversión. Adicionalmente, en un futuro, la compañía tiene planes para construir dos megacentros en Extremadura que sumen 2 GW (gigawatios), aunque para estos proyectos no hay fecha de arranque.