La agencia nuclear de la ONU avisa del riesgo de fugas radiactivas si los bombardeos dañan instalaciones iraníes

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes en Viena, donde está la sede de la institución, del peligro de que los bombardeos de Estados Unidos e Israel puedan causar fugas radiactivas. “Quisiera subrayar que la situación actual es sumamente preocupante. No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves, incluyendo la necesidad de evacuar áreas tan extensas o incluso mayores que las grandes ciudades”, afirmó Grossi. Por el momento, la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas no tiene evidencias de daños en las instalaciones nucleares iraníes.

“Los esfuerzos por contactar a las autoridades reguladoras nucleares iraníes continúan sin respuesta. Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posible”, añadió Grossi tras la Junta de Gobernadores, el órgano ejecutivo del OIEA, que celebró una sesión especial solicitada por Rusia.

El pasado jueves, Irán y Estados Unidos aún negociaban en Ginebra un acuerdo en torno al programa atómico iraní que evitara otro ataque estadounidense contra la República Islámica, con el OIEA en el rol de observador técnico y Omán como mediador. Grossi asistió a la ronda de contactos en Ginebra, que iba a continuar esta semana en Viena, y no ocultó su “sentimiento de frustración”.

Al día siguiente, el viernes, se divulgó un documento reservado de la agencia nuclear que revelaba que Irán seguía almacenando reservas de uranio enriquecido al 60%, pese a los ataques militares de Israel y EE UU del mes de junio, la llamada guerra de los 12 días. E informaba por primera vez de su paradero en la República Islámica a partir de imágenes de satélite que mostraban movimiento de vehículos en la entrada de un complejo de túneles en Isfahán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en junio que los bombardeos provocaron “la destrucción total” del programa nuclear iraní.

El uranio enriquecido al 60% se acerca a la pureza necesaria para fabricar bombas nucleares. “No disponemos de información actualizada sobre la situación de este material nuclear. Esperemos que no lo hayan movido”, dijo Grossi. Irán ratificó el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares en 1970 (NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, en inglés) y legalmente tiene la obligación de mostrar dónde está su material y garantizar que se utilice solo con fines pacíficos y no para fabricar armas.

Seguridad

“Es un mensaje muy simple: este régimen terrorista no tendrá nunca un arma nuclear”, dijo Donald Trump durante el lanzamiento de la Operación Furia Épica contra Teherán tras interrumpir la vía diplomática y sin buscar la aprobación del Congreso en Washington. ¿La agencia atómica de la ONU, con Grossi en Ginebra, se percató de la inminencia del ataque militar? “Es una cuestión que no me corresponde determinar”, respondió el director general en la sede del OIEA. “Tampoco validar o invalidar las negociaciones”, añadió.

El OIEA recordó que Irán y numerosos países de la región que han sido objeto de ataques militares cuentan con centrales y reactores de investigación nuclear operativos, así como espacios de almacenamiento de combustible asociados, lo que aumenta la amenaza a la seguridad nuclear. “Emiratos Árabes Unidos tiene cuatro reactores nucleares en funcionamiento; Jordania y Siria disponen de reactores de investigación nuclear operativos. Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita también han sido atacados. Todos estos países utilizan aplicaciones nucleares de una u otra forma. Instamos a la máxima moderación en todas las operaciones militares”, pidió Grossi.

La guerra con Irán y la incertidumbre tras la muerte del líder supremo Ali Jameneí han opacado otros asuntos debatidos en la Junta de Gobernadores tan relevantes como el estado de las centrales nucleares en Ucrania (Chernóbil y Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa), el acuerdo para la aplicación de salvaguardias en la Unidad 5 de la central nuclear de Chashma de Pakistán (también en guerra abierta contra el régimen talibán de Afganistán) y la seguridad nuclear en Corea del Norte.