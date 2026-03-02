Melania Trump preside una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a “educación y menores en zona de conflicto”

El hecho, sin precedentes en la historia de la organización, se produce dos días después de que EE UU e Israel bombardearan una escuela en Irán con decenas de víctimas

Dos días después de que un ataque de Estados Unidos e Israel se cobrara la vida de decenas de niñas en una escuela de Irán, la primera dama de EE UU, Melania Trump, ha presidido este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al tema “niños, tecnología y educación en situaciones de conflicto”. Su presencia, un hecho inédito en la historia de la organización, se produce el primer día hábil de la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, máximo órgano de la ONU, por parte de EE UU, que ha relevado al Reino Unido.

Tras recibir críticas sobre la inconveniencia de su participación en el foro global en plena escalada militar contra Irán, críticas que hicieron dudar sobre la celebración del acto, la aparición estelar de la primera dama fue confirmada este lunes en la agenda de la ONU, así como su posado para los fotógrafos junto a los miembros del Consejo, incluidos los representantes de China y Rusia, muy críticos en la reunión extraordinaria del Consejo celebrada el sábado con los ataques de EE UU e Israel a Irán.

Melania Trump, cuya llegada a la sede de la organización, en Nueva York, fue retransmitida en directo por la señal de la televisión de la ONU, ha presidido la sesión de actualización mensual sobre “niños y conflictos armados”. La de este mes ofrecía recomendaciones al Consejo de Seguridad y a su Grupo de Trabajo para la protección de los menores en Afganistán, Colombia y la República Democrática del Congo. Ni una palabra sobre los de Gaza ni, por supuesto, Irán.

El posado para la foto de familia de la primera dama ha sido cubierto por un enjambre de cámaras y periodistas, en notable diferencia de la comparecencia ante la prensa del embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, minutos después, para, entre otras cosas, rebatir el bulo propalado por su homólogo israelí, Danny Danon, sobre la autoría del ataque a la escuela de niñas de Minab. El diplomático israelí, muy dado a los golpes de efecto, ha dejado caer este lunes, recogiendo informaciones falsas en las redes sociales, que el bombardeo del centro escolar de Minab fue obra de la Guardia Revolucionaria iraní, si bien aseguró no disponer de pruebas, dijo Danon, siguiendo al dedillo el manual de la desinformación global.

El citado bombardeo se cobró la vida de 148 personas, en su mayoría alumnas del centro, además de padres y personal docente.