ATAQUE CONTRA IRÁN

China traslada a Irán su “amistad” en plena escalada y reitera el apoyo a su soberanía

La entrevista se produjo por iniciativa del canciller iraní. El ministro de Exteriores chino conversa por teléfono también con su homólogo francés

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, el pasado 3 de julio. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)
Guillermo Abril
Guillermo Abril
Pekín -
China ha lanzado un nuevo mensaje de apoyo diplomático a Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha asegurado que Pekín “aprecia la amistad tradicional” entre ambos países y ha recordado su respaldo a Teherán “en la salvaguardia de su soberanía, seguridad, integridad territorial y dignidad nacional”, según le confió el lunes a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante una conversación telefónica. “China apoya a Irán en la protección de sus derechos e intereses legítimos”, ha afirmado Wang, según la lectura oficial facilitada por el Gobierno chino este martes.

Durante la entrevista, el Canciller iraní ―que es quien ha tomado la iniciativa de llamar― le ha informado a su par sobre la situación actual en la región, afirmando que Estados Unidos lanzó una segunda guerra contra Irán mientras se encontraban en conversaciones.

“Si bien se han logrado avances positivos en las negociaciones actuales, las acciones estadounidenses violan el derecho internacional y traspasan las líneas rojas de Irán”, ha dicho Araghchi. A su país, ha agregado, no le queda más opción que defenderse “con todas sus fuerzas”. También le ha agradecido a China el haber expresado públicamente su “postura de equidad y justicia”, y ha dicho que espera que siga con su papel constructivo para evitar una escalada.

Wang ha insistido, igual que hizo el domingo en una charla con el ministro de Exteriores ruso, en que Estados Unidos e Israel deben cesar “de inmediato” las operaciones militares.

Además, el veterano diplomático chino mantuvo también el lunes otra conversación telefónica con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, quien subrayó que tanto Pekín como París, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, asumen “una responsabilidad especial” en la salvaguarda de la paz internacional, según el comunicado chino. Las acciones militares de Estados Unidos e Israel “no fueron sometidas a consulta del Consejo de Seguridad ni contaron con su autorización”, ha subrayado Barrot, antes de expresar su deseo de colaborar con la República Popular para estabilizar la situación.

