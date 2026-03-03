El conflicto en el golf sube de temperatura: Jon Rahm acusa de extorsión al circuito europeo

Extorsión. Esa es la dura palabra que ha utilizado Jon Rahm para ilustrar su conflicto con el circuito europeo. El golfista vasco ha asegurado que otros jugadores de LIV y él están siendo chantajeados por el DP World Tour para firmar un acuerdo de dos direcciones: por una parte, dejarían de ser multados este año por disputar los torneos de la Liga saudí, pero a cambio deberían liquidar la deuda pendiente y jugar un mínimo de campeonatos del circuito europeo este curso. Las negociaciones son individuales y en el caso de Rahm el pacto para evitar las sanciones económicas pasa por jugar seis torneos del tour europeo durante la temporada, dos de ellos a elección de la propia organización. Es ahí donde se ha plantado Rahm para decir que no acepta competir en más que en cuatro, el mínimo reglamentario para conservar la tarjeta.

“Mi posición no ha cambiado. No me gusta lo que están haciendo con el contrato que quieren que firmemos. No me gustan las condiciones. Me piden jugar un mínimo de seis torneos y además deciden dónde tienen que ser dos de ellos. Eso es con lo que no estoy de acuerdo. He sido miembro doble toda mi carrera, PGA TOUR y DP World Tour. Ahora, con LIV Golf aceptado en el ranking mundial como parte del ecosistema, casi podría decirse que soy miembro de tres circuitos, aunque esté suspendido del PGA TOUR. Siempre he sido miembro dual. Nunca, ni una sola vez, me han pedido un permiso para jugar en uno u otro circuito. ¿Por qué ahora hay todas estas penalizaciones? ¿Cuál es el problema? Creo que deberíamos poder jugar libremente donde queramos y que no nos dicten lo que hacemos”, ha asegurado Rahm en Hong Kong, donde este jueves comienza la tercera cita del curso de la Liga saudí (dos segundos puestos hasta ahora para el español, en busca de su primer triunfo desde septiembre de 2024).

El circuito europeo anunció el pasado 21 de febrero un acuerdo con ocho golfistas de LIV por el que no serán multados durante 2026 por jugar la Liga saudí y mantendrán su condición de miembros del DP World Tour. A cambio, se comprometen a pagar las sanciones acumuladas hasta el 31 de diciembre, retirar los recursos judiciales pendientes y jugar un mínimo de torneos según cada caso concreto. El listado lo componen Laurie Canter, Thomas Detry, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin, Adrian Meronk, Víctor Pérez, Elvis Smylie y el español David Puig, pero no Jon Rahm, que se niega a elevar a seis sus participaciones.

“Siempre me he comprometido a jugar el mínimo requerido y creo que he jugado cuatro torneos, incluido el Open de España, todos los años salvo uno como profesional, y me comprometo a seguir haciéndolo. Eso no va a cambiar. En la segunda mitad de la temporada, tenemos el Omega Masters, el Irish Open, Wentworth, el Open de Francia, el Dunhill, España… De esos torneos, me encantaría jugar mis cuatro ahí”, ha expresado Rahm antes de lanzar su acusación más dura: “No sé a qué están jugando, pero parece que nos están utilizando. Utilizan nuestro impacto en los torneos, nos multan y tratan de beneficiarse de lo que aportamos, y en cierto modo están extorsionando a jugadores como yo y a jugadores jóvenes que no tienen nada que ver con la política del golf. No me gusta la situación y no voy a aceptar eso. Les dije: ‘Bajadlo a cuatro torneos, como dice el mínimo, y firmo esta noche’. No han aceptado eso. Me niego a jugar seis torneos. No quiero y no es lo que dicen las normas”.

La situación de Rahm en el circuito europeo es cada vez más delicada. El vasco apeló en septiembre de 2024 contra las multas impuestas por el circuito europeo (según él, a petición del DP), los castigos se congelaron y el caso está pendiente de resolución judicial. Si es contrario a Rahm, como es probable según otros precedentes como el de Sergio García, el campeón de dos grandes y estrella de LIV se encontrará de nuevo en la encrucijada: o paga o deja de ser miembro del circuito y por lo tanto elegible para la Ryder Cup, la gran cita del golf mundial y que celebra en 2027 en Irlanda su edición del centenario. La tercera vía es volver a sentarse a negociar, pero la falta de acuerdo actual y las acusaciones de extorsión por parte de Rahm han tensado todavía más sus relaciones. No hay paz, por ahora, para Jon Rahm.