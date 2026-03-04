El estreno goleador de Edna Imade, una delantera de referencia para España: “Su remate es muy poderoso”

La futbolista del Bayern, una de las sensaciones del año, marcó ante Islandia su primer tanto como internacional en una acción en la que mostró sus cualidades como nueve fija, un perfil del que la Roja no siempre dispuso

Edna Imade, la futbolista que tiene detrás una historia de superación extraordinaria, necesitó poco más de media hora para marcar su primer tanto con España. La delantera, que esta temporada está haciendo goles como churros, debutó en noviembre contra Alemania en la final de la Nations solo unos días después de recibir la nacionalización. Su presencia fue testimonial con dos minutos en la ida y otros cuatro en la vuelta. El martes, en el choque frente a Islandia en Castellón en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2027, saltó al campo tras el descanso. Marcó en el 76 el tercero de la Roja para cerrar la goleada ante el combinado nórdico. La acción fue un compendio de las cualidades que reúne una nueve de 25 años que mide 1,79 metros y pesa unos 80 kilos. Cuando el balón le llegó a Ona en el carril derecho, ella amagó con atacar en el primer palo a Viggósdóttir, su compañera en el Bayern. Edna engañó a la central, le ganó la espalda y lanzó un martillazo con la cabeza tan preciso y alejado de Rúnarsdóttir que la portera islandesa desistió siquiera de estirarse.

Imade exhibió en la jugada su potencia y su remate y festejó el tanto como si lanzara a canasta. Fue una dedicación para su hermano gemelo, Paul, que llegó a España con ella cuando eran bebés con solo tres meses de edad después de que su madre, Floren, escapara de Nigeria, cruzara el Sáhara y zarpara en patera con sus hijos desde Marruecos en busca de un futuro digno. “Siempre pienso en mi familia. Hago la celebración del básquet porque él juega al baloncesto, y es una coña que tenemos. Se lo mandé a él [el gol]. Los quiero mucho. Todo lo que hago, lo hago por y para ellos“, contó en zona mixta.

La futbolista fue repescada por el Bayern el pasado mercado de invierno después de la impresión que causó en su cesión a la Real Sociedad, donde anotó 13 goles en los 13 partidos de Liga y Copa que disputó en solo media temporada, según datos de Opta. Con el club bávaro ya suma dos tantos en tres encuentros en los que en total jugó 128 minutos. La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, apostó el martes de inicio por Inma Gabarro en la posición de nueve. La idea era que la jugadora del Everton se hartara a lanzar desmarques a la espalda de la defensa islandesa, pero las líneas estaban tan juntas y había tan poco espacio para hilar que la técnica cambió el plan en el descanso. “En la primera parte se estaba viendo que el equipo estaba haciendo muchos centros, y [Sonia] me dijo que iba a hacer dos goles. De hecho, cuando marqué el primero me dijo: ‘Te falta uno, te falta uno’. Fui buscando el segundo. No llegó, pero bueno, con el gol pude ayudar al equipo y con eso me conformo”, explicó Edna al ser preguntada por EL PAÍS.

Bermúdez le pidió en el vestuario que cogiese la espalda de la segunda central para generar espacio en el primer palo y después atacarlo. “En eso, ella es muy poderosa, podía sacar ventaja. El mérito de que haga goles es de ella. Ha tenido un par de ocasiones donde no ha podido conectar bien con el balón. No es fácil porque tenía dos centrales muy pegadas. Para mí, ha hecho buena segunda parte”, explicó la preparadora en rueda de prensa. “Su remate es muy poderoso y buscábamos eso porque en la primera parte sacamos muchos centros laterales y nos estaba costando rematarlos. Lo bueno de tener jugadoras tan versátiles es que te adaptas al plan de partido y todas suman”, añadió.

La del martes fue la primera aportación relevante de Edna a la Roja. El puesto de nueve es tal vez el más abierto. La pichichi de la pasada Eurocopa, Esther González, tiene 33 años y no acudió a esta concentración porque acaba de ser madre. Imade tiene que demostrar aún cómo se adaptará a otros contextos con España y cuán fina es para combinar de espaldas en espacios reducidos, pero su irrupción es una de las más esperadas por lo que puede aportar como delantera de referencia en una selección que no siempre dispuso ni utilizó ese perfil. “Si todo va bien y Dios quiere, jugaré mi primer Mundial. Si he podido ayudar al equipo con este gol y puedo seguir ayudándolo, bienvenido sea. A seguir trabajando”, apuntó la ariete antes de medirse el sábado con la floja Ucrania, un partido que se celebrará en la ciudad turca de Antalya debido a la invasión rusa que sufre el país desde hace más de cuatro años.