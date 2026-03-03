España baila a Islandia en el inicio de la ruta hacia el Mundial

La selección derrota en Castellón a su rival (3-0) con dos tantos de Pina y otro de Edna, que se estrenó como goleadora con la Roja, antes de medirse con Ucrania el sábado

España bailó esta noche a Islandia (3-0) en Castellón para iniciar con un triunfo su ruta hacia Brasil 2027. Las campeonas del mundo avasallaron de principio a fin a un rival que jamás ha estado en un Mundial y que no les hizo ni cosquillas hasta que Adriana Nanclares sacó a tres minutos del final una mano para enviar al larguero un cabezazo de Zomers. El choque, entonces, ya estaba más que sentenciado por el doblete de Pina y el estreno goleador de Edna Imade, la futbolista que llegó a la Península en patera cuando solo tenía tres meses, que hace no tanto aún no había pisado la élite del fútbol y que ahora es parte de una potencia como el Bayern y de la Roja, el combinado que lidera el ranking FIFA.

En una convocatoria con tantas caras nuevas, Bermúdez sorprendió en el once con Inma Gabarro. La jugadora recuperada hace unas semanas por el Everton de su cesión al Sevilla salió en punta, con Vicky y Pina en las alas, mientras Patri, Mariona y Alexia formaron en la sala de máquinas. En la portería, donde muchos focos apuntaban a Misa en su regreso al vestuario tras año y medio fuera, apostó por Nanclares. La elección, en ausencia de Cata, reveló que la segunda en el puesto hoy por hoy es la guardameta del Athletic y no la del Madrid. El equipo encerró a Islandia sobre su área desde el inicio. España se hartó de tejer y tejer de una banda a la contraria en busca del hueco por el que dañar al grupo dirigido por Thorsteinn Halldorsson.

La intensidad del acoso se disparó por la erosión que produjo el paso de los minutos y sobre todo por las apariciones de Vicky por el carril derecho. Ahí desbordaba y mezclaba con Ona y Mariona, que cumplió ante las islandesas su partido número cien, una cifra redonda que solo han superado Jenni, Alexia y Paredes. Rúnarsdóttir salvó los dos primeros disparos de la madrileña. Primero sacó un manotazo al tiro de Vicky, asistida por la lateral, y después evitó un cabezazo franco que llegó tras un centro de Pina. Las embestidas de la Roja se multiplicaban sin ver puerta. La portera islandesa se quedó con el balón tras un remate flácido de Codina, de vuelta en la selección tras superar una lumbalgia que la desesperó, y a Gabarro se le escapó su intento por encima del larguero.

La impresión en el Estadio Castalia era que el tanto de España estaba al caer. A Rúnarsdóttir le llegaba un chaparrón de ocasiones sin que sus compañeras fueran capaces de hilar cinco pases seguidos. Islandia se dedicaba a achicar centros mientras Vicky mostraba su versión más expansiva. Se escapó de emboscadas en las que parecía imposible no perder el balón y regaló dos entregas de gol a Alexia y Codina en sus incursiones por la derecha. El remate de la dos veces Balón de Oro se marchó alto y la central, que formó pareja con una excepcional María Méndez, estampó la pelota en un lateral de la red.

La hegemonía de España al fin encontró premio al borde del descanso, cuando Pina mostró otra vez más su gran especialidad: un disparo patentado y violento desde la frontal que se coló por el palo derecho de Rúnarsdóttir después de que Jónsdóttir atropellara a Olga en una acción muy dura en la que la colegiada acertó al esperar a ver cómo acababa la acción antes de sacarle la amarilla a la extremo del Angel City.

Bermúdez dejó en el vestuario a Gabarro, sin peso en el encuentro, y dio carrete a Edna, una de las jugadoras más esperadas por lo que puede aportar como nueve tras recibir la nacionalización en noviembre. El monólogo del primer tramo no se interrumpió en el segundo. Pina volvió a marcar en una acción formidable en la que Mariona le lanzó un cambio de orientación. La extremo de Montcada i Reixac pinchó el balón, sentó a Arnardóttir y Viggósdóttir en la diagonal y superó después a la guardameta. Edna se estrenó después con un cabezazo poderoso tras un centro de Ona.

La Roja se volcó sobre la portería de Islandia con tanta hambre que terminó el encuentro con 27 tiros, por solo tres de su rival, mientras Salma, Fiamma, Athenea y Jana sumaban minutos. El marcador no fue escandaloso porque Rúnarsdóttir sacó tres manos increíbles a Alexia, Edna y Vicky. El equipo sumó su primera victoria en el camino hacia el Mundial antes de medirse el próximo sábado con Ucrania, que hoy cayó 1-6 ante Inglaterra, en la ciudad turca de Antalya por la invasión rusa que sufre el país desde hace más de cuatro años.