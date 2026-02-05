El resurgir de Misa Rodríguez, la portera de España que más balones para tras superar la peor crisis de su carrera

Hacía mucho tiempo que Misa Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 26 años) no se exhibía como lo hizo el 24 de enero en Castellón en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. La capitana del Madrid dejó un repertorio extraordinario de paradas con el que sostuvo a su equipo en la lucha por el título hasta el minuto 92, cuando Alexia Putellas sentenció el choque desde el punto de penalti al marcar el 2-0. La guardameta defenderá de nuevo la portería de las blancas esta noche en el estadio Alfredo Di Stéfano (21.00; Teledeporte) contra el Barça en los cuartos de final de la Copa de la Reina, pero la futbolista con más partidos en la historia del Real (202) no había disputado ni un solo minuto en un encuentro oficial esta temporada hasta el 16 de octubre.

Esa fue la fecha en la que Merle Frohms, la portera que le había quitado el puesto tras firmar por el Madrid el pasado julio, se rompió frente al PSG el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Desde entonces, Misa ha conseguido resurgir de su primera etapa como suplente en el club en un curso en el que se ha estrenado como primera capitana, busca volver a la selección y termina contrato el próximo 30 de junio. La canaria ha salido de la coyuntura más delicada que había tenido nunca desde su llegada al Madrid en el verano de 2020 —ella y Tere Abelleira son las únicas que militan en el equipo desde el año de su creación— con los mejores números de su carrera: ahora mismo es la guardameta de España que mayor porcentaje de paradas registra, según la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta.

En sus 11 partidos en Liga F, Misa frustró el 80% de los disparos (32 de 40) que le lanzaron, por delante de la guardameta del Barça y la selección española Cata Coll (79%) y de Antonia Canales (77%), la arquera titular del Badalona Women. En la semana de enero en la que se disputó la final four de la Supercopa, la canaria explicó en el Estadio Castalia que había trabajado mucho durante el verano para salir del bache en el que se encontraba y recobrar su “mejor versión”. “Esta temporada está siendo muy especial. Llevar el brazalete del Real Madrid para mí es algo importante, es un gran paso para mi carrera. Me limito a disfrutar del día a día con mis compañeras. Tenemos un magnífico vestuario y también un magnífico staff que nos ayuda”, afirmó cuando una periodista le preguntó cómo se sentía a nivel personal.

La carrera de la ganadora del trofeo Zamora en 2021 y 2023 amenazaba con torcerse de forma casi irremediable tras perder su lugar en el vestuario de la selección a finales de 2024 y la titularidad en el Madrid el pasado septiembre. Sin embargo, Misa no solo ha recuperado la portería blanca, también trata de hacer méritos para regresar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La exseleccionadora Montse Tomé no contó con ella desde que terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024 y su sustituta, Sonia Bermúdez, no la convocó para la fase final de la Nations que elevó España en diciembre tras golear a Suecia en semifinales y tumbar a Alemania después. La nueva técnica, en cambio, ha demostrado que con ella empezó en septiembre una etapa sin mochilas del pasado en la Roja y también presenció en Castellón su exhibición en la final de la Supercopa. Según datos de Opta, la canaria hizo nueve paradas, algunas muy difíciles, como los dos manos a mano que salvó ante Ewa Pajor y los dos disparos esquinados de Vicky López y Claudia Pina que desvió.

Misa Rodríguez para un disparo el 24 de enero ante el Barça en la final de la Supercopa, disputada en Castellón, ante la mirada de Shei. Maria Jimenez (Real Madrid via Getty Images)

Después de haberse quedado fuera de la lista para la Eurocopa 2025, Misa dijo el pasado verano en una entrevista con la televisión canaria que le gustaría no tener cerrada para siempre la puerta de la selección, en la que llegó incluso a ser titular en 2023 antes de que Cata le quitara el puesto. La arquera tiene esta noche otra cita con el Real marcada en rojo. El equipo perdió hace dos semanas la Supercopa y ya está a 10 puntos de distancia del Barça en Liga, pero la eliminatoria de Copa en casa a un partido le vuelve a brindar una oportunidad fantástica para intentar mermar la hegemonía de las azulgranas y acercarse al ansiado primer título de su corta historia. En la portería blanca estará una madridista de cuna como Misa, la guardameta que más para en España y que quiere volver a la Roja tras sobreponerse a la mayor crisis de su carrera.