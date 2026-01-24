El Barça se corona por sexta vez en la Supercopa ante el mejor Madrid

El Madrid compitió esta noche contra el Barça como nunca, pero al final pasó lo de siempre. Las azulgranas superaron en la final de la Supercopa al Real con goles de Brugts y Alexia para sumar su quinto trofeo consecutivo y dejar otra vez a su rival sin el primer título de su historia. La diferencia a día de hoy entre los dos equipos es evidente: el Barcelona suma 20 clásicos ganados y solo uno perdido y se ha llevado 17 de los 19 trofeos nacionales que ha habido en juego desde la temporada 2019-2020. El Barcelona es un equipo que casi levita por España y por Europa, por mucho que este sábado estuviera enfrente el mejor Madrid, un equipo potenciado por los recursos que le ha dado Pau Quesada desde su llegada al banquillo.

FCBF FC Barcelona Femenino 2 Cata Coll, Irene Paredes, Ona Batlle, Esmee Brugts (Aïcha Cámara, min. 72), Mapi León, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Vicky López (Salma Paralluelo, min. 71), Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen (Clara Serrajordi, min. 58) y Clàudia Pina (Sydney Schertenleib, min. 83) RMF Real Madrid Femenino 0 Misa, Yasmim (Shei García, min. 67), Eva Navarro, Maëlle Lakrar, María Méndez, Sara Däbritz, Caroline Weir (Signe Bruun, min. 82), Filippa Angeldahl (Sandie Toletti, min. 67), Linda Caicedo, Naomie Feller (Lotte Keukelaar, min. 67) y Athenea del Castillo (Pau Comendador, min. 82) Goles 1-0 min. 27: Esmee Brugts. 2-0 min. 92: Alexia Putellas Arbitro María Eugenia Gil Soriano

Tarjetas amarillas Maëlle Lakrar (min. 96), Eva Navarro (min. 99)

Pere Romeu recuperó en el once a dos referentes como Patri Guijarro y Graham Hansen. La pivote, elegida MVP, ejerció con Vicky y Alexia en la medular, mientras que la extremo acompañó a Pina y Pajor en el tridente ofensivo. El Madrid salió con la misma idea que hace dos meses en el Estadi Olímpic: un equipo sin una nueva fija y de piernas rápidas para intentar castigar en las contras. Quesada dejó a Alba en el banquillo y apostó por Feller para formar en ataque con Linda Caicedo, Weir y Athenea.

Sin espacio ni precisión para las transiciones, el vértigo que quería el Real no apareció. Las blancas intercambiaron momentos de presión adelantada en los que incomodaron la salida de balón del Barça con otros en los que se encastillaron en su propio campo. El planteamiento de Quesada volvió a ser muy valiente ante el conjunto que mejor maneja la posesión de toda Europa. Caicedo y Feller tapaban la conexión de las centrales con Patri mientras Athenea y Weir saltaban hasta las laterales azulgranas. Al Madrid la pelota le duraba un suspiro, pero conseguía al menos secar el ataque del Barcelona. En las pocas veces que Pajor pudo romper al espacio, María Méndez y Lakrar salieron al corte y corrigieron la jugada.

El partido se estructuró desde la posesión del Barça y la capacidad de Patri para ordenar el juego. Las azulgranas trenzaban y trenzaban y empujaban a su rival cada vez más cerca de Misa sin inquietar a la guardameta canaria. Lakrar taponó un disparo de Pajor y Ona envió a córner otro de Athenea. El choque se disputaba en una franja estrecha con las líneas tan juntas que nadie encontraba un espacio por el que transitar y crear peligro hasta que Eva Navarro se equivocó en un inicio de jugada y permitió que Vicky condujera hasta la frontal. Misa salvó su disparo con una estirada fantástica después de que el balón se envenenara al tocar en una defensa. Brugts marcó de cabeza en el córner posterior lanzado por Mapi tras perder Feller su marca.

El tanto en el 28 fue un sopapo para el Real, que vio cómo el Barcelona se adelantaba desde el balón parado por un error propio y no desde el juego asociativo. Con el equipo medio grogui, Athenea se rebeló desde la intensidad en la presión y sus conducciones eléctricas. La extremo espabiló al grupo, que se serenó y acabó el primer tiempo con un disparo de Däbtriz al larguero.

El Madrid salió de los vestuarios con las ideas más claras. Empujó al Barça alrededor de su área, pero solo Athenea probó a Cata con un disparo inocente desde una posición muy escorada. Cuando el partido se rompió, Misa sostuvo al Real. La capitana, que empezó suplente la temporada y solo comenzó a jugar tras la lesión de Frohms, emergió y dejó un repertorio de paradas extraordinario: detuvo dos manos a mano ante Pajor, salvó un tiro de Pina desde la frontal y despejó otro intento de Vicky desde dentro del área. Pina también desperdició un cabezazo franco y estampó otro en el larguero tras una de las acciones casi milagrosas de la canaria.

Quesada refrescó al grupo con Keukelaar, Toletti y Shei por Feller, Angeldahl y Yasmim. El Real también empezó a cazar transiciones en las que Caicedo, sujeta de forma brillante durante todo el encuentro por Ona, se acercó al fin a Cata. La lateral salvó un mano a mano al blocar un tiro de la colombiana, a la que también se le marchó desviado otro intento mientras Romeu daba entrada a Serrajordi, Salma, Aicha y Schertenleib. El Real murió en el descuento, cuando Alexia mató la final tras un penalti cometido por Shei.

Las blancas estuvieron hoy en Castellón mucho más cerca del equipo que domina el fútbol europeo que hace un año, cuando atraparon un 5-0 en la final de la Supercopa. Fue su mejor versión, al menos la más competitiva, pero todavía insuficiente para cazar el primer título de su historia ante las seis veces supercampeonas de España.