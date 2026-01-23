Ona Batlle, la lateral que inició la remontada del Barcelona en la Supercopa y cuyo futuro es hoy incierto

La canterana, que termina contrato en junio, fue clave en la semifinal ante el Athletic Club: marcó un gol desde fuera del área y dio una asistencia en un partido marcado por las decisiones arbitrales

No es extraño que Ona Batlle firme grandes actuaciones. Este miércoles, en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club, brilló de nuevo. Con el marcador en contra para las azulgranas —por tercera vez esta temporada— abrió la remontada con un potente disparo desde fuera del área y, tras un tanto de Irene Paredes, asistió a Ewa Pajor para sentenciar el pase a la final. “¡Es nuestra MVP!”, la señaló Claudia Pina tras el encuentro.

No fue una exageración. Batlle fue el punto de partida de la remontada, imprescindible en defensa y decisiva en ataque, incorporándose por dentro en la primera parte, subiendo por la banda para asociarse con Vicky López y terminando en el lateral izquierdo en la segunda. “Se nos complicó un poco la situación desde el principio, pero hemos intentado dar todo lo que teníamos”, explicó la jugadora a los medios del club. “Ona es una moto para arriba y para abajo”, la elogió su entrenador, Pere Romeu, en rueda de prensa, destacando su capacidad física.

Pese a su peso en el equipo, su futuro en el Barcelona es incierto. Batlle, una pieza clave del proyecto desde que regresó al club hace dos años y medio como una de las mejores laterales del mundo, finaliza contrato el próximo 30 de junio. Y las negociaciones continúan abiertas.

La futbolista de Vilassar de Mar creció en las categorías inferiores del Barça entre 2011 y 2017. Sin hueco en el primer equipo, decidió marcharse con el deseo de regresar a casa algún día, como también hicieron otras canteranas como Laia Aleixandri, hoy de nuevo en el Barça. Pasó por el Madrid CFF y el Levante antes de volar al Manchester United. Tomó aquella decisión entre lágrimas. Pero regresó en el verano de 2023. “Cuando me fui, fue para crecer y volver al Barça. Siempre he tenido ese sueño, esa espinita clavada”, confesó a EL PAÍS.

Desde su vuelta ha demostrado ser una futbolista determinante en ambos laterales, aunque su posición natural es la derecha. Al llegar firmó con el club azulgrana hasta junio de 2026. Ahora se abre una nueva disyuntiva sobre su continuidad. “De momento lo lleva mi agente. No lo pienso. Aún quedan unos meses y ya veremos”, aseguró Batlle en noviembre. En el club azulgrana siempre se consideró prioritaria su renovación, pero esta deberá ajustarse a la situación económica y a las limitaciones del fair play financiero. El interés de clubes ingleses, su elevado rendimiento y factores personales —como ya ocurrió la pasada temporada con la salida de Mariona Caldentey— influyen en unas negociaciones que siguen en proceso.

“Evidentemente el club siempre está por encima de todo. Yo disfruto mucho entrenando a Ona. La veo muy tranquila, compite muy bien y siempre se quiere superar”, valoró Romeu. Batlle se encuentra con ganas y “concentrada”, aseguran quienes la conocen. “Tiene mucha ambición de volver a rendir muy bien después de la lesión”, añaden.

La lateral regresó con molestias en la pierna derecha tras conquistar la UEFA Nations League con la selección española, y a principios de diciembre el club confirmó una lesión miofibrilar en el sóleo derecho. Durante esta temporada y más en su ausencia —recibió el alta el 10 de enero, y ante el Athletic disputó su primer partido completo— emergió silenciosamente una futbolista de La Masia: Aïcha Camara, que ya ha dejado buenas actuaciones en sus 21 partidos disputados y cuyo futuro, según ha podido saber este medio y adelantó Sport, ya trabajan para blindar.

El sábado, el Barça se medirá al Real Madrid en la final. Una futbolista no podrá estar: Kika Nazareth. La portuguesa fue expulsada en el tiempo añadido de la primera parte con una roja directa tras un codazo involuntario sobre Landaluze, un golpe fortuito al intentar rematar un balón en un salto. “Eli, has estado todo el partido diciendo que es fútbol”, le dijo Alexia Putellas a la árbitra durante la revisión de la jugada solicitada por el Athletic.

“Estoy contento por haber sacado un partido que nos han puesto tan complicado por diferentes partes”, confesó Romeu a Esport3. “¿Quién?”, le repreguntaron. “Es evidente. No hace falta explicarlo. Las imágenes hablan por sí solas”, respondió visiblemente molesto por las decisiones arbitrales, por las que no recibió explicaciones: “Llevo un año y medio intentándolo”.

“Una tarjeta amarilla sería suficiente. Kika no la ve, no va a hacer daño, era una opción de remate de gol”, opinó Irene Paredes. “No me parece roja. El fútbol es un deporte de contacto”, la secundó Romeu. “Intentaremos ganar por ella”, afirmó Patri Guijarro. Aun así, con una jugadora menos y también gracias al talento de sus jugadoras como Ona Batlle, el Barça volvió a plantarse en una nueva final. Lucharán por el primer título de la temporada y por sumar la sexta Supercopa a su palmarés. De nuevo, frente al Real Madrid.