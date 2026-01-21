El Barcelona no sufre ni con diez jugadoras y el sábado peleará ante el Madrid por la Supercopa

El Barça, que en tres días jugará su quinta final consecutiva, supera al Athletic sin dificultad pese a empezar perdiendo por un penalti de Mapi y jugar la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Kika

El Barcelona, el pentacampeón de la Supercopa, peleará el sábado en Castellón ante el Real Madrid por su sexto título. Las azulgranas superaron esta noche al Athletic, un rival al que hace solo cuatro meses le clavaron un 1-8 en San Mamés, en un Estadio Castalia semivacío pese a jugar todo el segundo tiempo con una futbolista menos por la expulsión de Kika y pese a empezar el choque por debajo por un penalti torpe que cometió Mapi y transformó Nerea Nevada. Incluso así, el Barça remontó con tantos de Ona, Paredes y Pajor y dominó la semifinal de principio a fin ante un rival inferior que, a excepción del gol, no le hizo ni cosquillas.

FCBF FC Barcelona Femenino 3 Cata Coll, Esmee Brugts (Aïcha Cámara, min. 71), Irene Paredes, Ona Batlle, Mapi León, Alexia Putellas, Kika Nazareth, Clara Serrajordi (Patri Guijarro, min. 57), Ewa Pajor (Salma Paralluelo, min. 71), Vicky López (Caroline Graham Hansen, min. 57) y Clàudia Pina (Sydney Schertenleib, min. 81) ATHF Athletic Club Femenino 1 Olatz Santana, Maddi Torre (Ane Campos, min. 77), Naia Landaluze, Ane Elexpuru, Nerea Nevado, Maite Valero (Leire Baños, min. 85), Daniela Agote (Oihana Agirregomezkorta, min. 85), Maitane Vilariño (Sara Ortega, min. 61), Maite Zubieta, Ane Azkona y Elene Gurtubay (Clara Pinedo, min. 77) Goles 0-1 min. 24: Nerea Nevado. 1-1 min. 34: Ona Batlle. 2-1 min. 38: Irene Paredes. 3-1 min. 67: Ewa Pajor Arbitro Elisabeth Calvo Valentín

Tarjetas amarillas Lerga (min. 63) Tarjetas rojas Kika Nazareth (min. 50)

Pere Romeu salió con Vicky López en el extremo derecho y dejó a Graham Hansen, recién recuperada de sus molestias musculares, en el banquillo. La banda izquierda fue para Pina y Pajor ejerció en punta. Patri Guijarro, que acaba de salir de tres meses de lesión, empezó el encuentro como suplente. Fue Serrajordi quien ocupó el pivote, con Kika y Alexia en los interiores. El Barça monopolizó el juego durante los primeros 20 minutos, pero al equipo le faltó velocidad en la circulación. Las combinaciones eran tan previsibles que las jugadoras del Athletic, plantadas con un 4-4-2 en la frontal, no sufrían.

Los esfuerzos de las futbolistas de Javier Lerga eran generosos y muy intensos, siempre con las líneas muy juntas. La posesión, en cambio, les duraba un suspiro. La superioridad de las azulgranas era tan exagerada que el Athletic solo sumó cuatro pases en la jugada de todo el primer tiempo en la que más trenzó. La jugadora rojiblanca que más contactó con el balón fue Olatz Santana, la guardameta titular por la baja de Adriana Nanclares, que se hartó a realizar saques de puerta.

Al Barça le faltaba precisión en el último terció para castigar la portería rival, pero daba la sensación de que era cuestión de tiempo que lograra enhebrar una jugada diáfana. Pero el Athletic, que ni siquiera había pisado el área de Cata, construyó un contraataque en tres pases en el que Zubieta fue derribada por Mapi. La central midió fatal y cometió un penalti tan evidente que ni protestó. Nevado acertó desde los 11 metros y las rojiblancas se vieron por delante en el partido cuando los primeros 25 minutos se los habían pasado corriendo detrás de la pelota.

El gol acentuó todavía más el guion del encuentro. El Barça se volcó sobre el área rival como si fuera casi un partido de balonmano en el que el balón iba de una banda a la contraria. El ejercicio de resistencia que se intuía que tendría que hacer el Athletic para aguantar las embestidas parecía tan monumental como inalcanzable durante tanto tiempo ante el equipo de Europa que más posesión amasa. La ventaja de las bilbaínas, de hecho, se esfumó en solo 14 minutos. Primero fue Ona quien empató con un tiro potente desde la frontal en el que dio la impresión de que Olatz podía haber hecho más porque la trayectoria no fue tan esquinada, y después fue Paredes quien culminó la remontada al cazar un rechace en un córner ejecutado por Mapi y rematado sin marca por Pina. El Barça ya podía haber visto puerta antes, cuando Serrajordi alumbró un pase al espacio para Alexia, que remató a la cruceta.

Con el marcador a favor y tanta superioridad, parecía que el choque se quedaba sin más trama que saber cómo de contundente sería el resultado hasta que la árbitra expulsó a Kika en el descuento del primer tiempo. Elisabeth Calvo entendió que el codazo sobre Landaluze en un intento de rematar de cabeza fue una agresión pese a que el golpeo fue fortuito.

Con una jugadora más, el Athletic no turbó a Cata en toda la segunda parte. La guardameta no tuvo que hacer siquiera una estirada mientras el Barça dormía el juego desde la posesión. Romeu pudo incluso probar a Patri y a Graham Hansen antes de que Pajor, a pase de Ona, matara el choque en una contra. El Barça, el gran favorito para alzar por quinta vez consecutiva la Supercopa, se volverá a enfrentar al Madrid, al que el año pasado humilló con un 5-0 en la final.