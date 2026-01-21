Claudia Pina: “El día que no tenga los pies en el suelo, espero que mis padres me peguen una colleja”

La goleadora azulgrana repasa su momento futbolístico y el papel de La Masia en la previa de la semifinal de la Supercopa ante el Athletic y tras renovar con el Barcelona hasta 2029

Claudia Pina (Montcada i Reixac, Barcelona; 24 años) transmite tranquilidad. Habla pausadamente, lejos del riesgo con el que juega, pero con la misma naturalidad. Es presente y futuro del FC Barcelona, con el que acaba de renovar hasta 2029 y cumplir los 200 partidos. “El Barça es el club de mi vida, donde quiero estar”, asegura. La canterana es, también, espejo para las más jóvenes de La Masia. En 2020 tuvo que marcharse cedida al Sevilla y atravesó por momentos difíciles. Hoy es imprescindible para el equipo. La temporada pasada marcó 24 tantos y fue la máxima goleadora de la Champions. Este curso ya suma 16, 14 de ellos en Liga, uno menos que la pichichi, su compañera Ewa Pajor. Sueña con volver a ganar la Champions. “Y jugando”, ríe, mientras la lluvia y el día gris cambian sus habituales tardes en Montcada con sus amigos de toda la vida o la familia por una manta y una serie. O un libro, su nueva afición, que la ha llevado al tercer tomo de La Asistenta. Este miércoles, el Barcelona se mide al Athletic en la semifinal de la Supercopa (19.00, Teledeporte).

Pregunta: ¿En qué piensa antes de chutar?

Respuesta: No suelo pensar en nada. Cuando estoy en la frontal del área y veo un hueco, cuanto menos piense, mejor. El gesto, de hacerlo tanto, sale solo.

P. ¿Talento innato o práctica?

R. Lo practico como practican todas en los ejercicios que nos hacen los entrenadores. Pero es algo que he tenido desde pequeña, chutaba en mi casa, en la terraza.

P. ¿Le frustra cuando no anota?

R. Obviamente, me pasa por la cabeza. Siempre me ha gustado marcar, y si tengo alguna ocasión y me voy sin ningún gol, luego me voy rayada. Contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, metí dos, pero tuve otras dos o tres muy claras. Te vas pensando en eso. Imagínate si no metes ninguno. Pero tampoco me obsesiono, porque puedes entrar en un bucle negativo. En el siguiente partido intento aprovechar las que tengo y estar con confianza.

P. Habla mucho de la confianza.

R. La confianza en un futbolista lo es prácticamente todo.

P. ¿En sí misma o que el resto la tenga en usted?

R. Es más importante que tú la tengas contigo, porque entonces te dará igual que el resto la tenga o no. Obviamente, que tu entrenador, cuerpo técnico y compañeras tengan confianza en ti también es importante para que crezca la confianza propia.

Pina, fotografiada en el estadio Johan Cruyff de Barcelona. Albert Garcia

P. ¿Se pone el objetivo de marcar un número de goles al principio del curso?

R. No, no sé cuántos marqué la temporada pasada y no sé cuántos llevo esta [ríe].

P. En la Liga, uno menos que Ewa Pajor —máxima goleadora la temporada pasada y actualmente—. ¿Qué le parece?

R. Bien, pero… ¡Esta cogerá el siguiente partido y meterá un hat trick detrás de otro! [ríe].

P. ¿Cómo es el ambiente en el vestuario?

R. Hay muy buen rollo. Somos gente joven, nos gusta socializar, jugar todas juntas en viajes, hacer bromas… Hay días que no marcaré yo, pero lo hará otra, y nos alegramos entre nosotras. Es algo principal en un equipo para poder lograr grandes cosas.

P. ¿Afecta en el grupo la cantidad de renovaciones pendientes: Mapi León, Graham Hansen, Salma Paralluelo o Alexia Putellas?

R. Afectarnos no, por lo menos a mí. Todas somos conscientes de la situación que hay a día de hoy. Espero que se pueda llegar a acuerdos y renovar al máximo posible, son jugadoras muy importantes para nosotras.

P. Esta temporada hubo críticas al equipo. ¿Las ven?

R. Sí, al final me voy a quitar Twitter [ríe].

P. ¿Lo lee mucho?

R. Nah, tampoco le presto mucha atención a lo que dice la gente de fuera, creo que resta más que suma. Somos conscientes de que tenemos una plantilla corta. Sabemos lo que tenemos y la situación del club. La gente del B que está subiendo nos está ayudando muchísimo. Estamos haciendo buena temporada.

P. ¿El futuro del Barça está en La Masia?

R. Sí. Es importante fijarse en la gente de la casa. Las niñas cada vez vienen más fuertes y se ven mejores jugadoras que vienen desde abajo. Es una pasada: cuando juega cualquiera del B, no se nota.

P. Se ve reflejada en ellas.

R. Sí, obviamente. Yo me tuve que ir cedida para poder jugar minutos en el primer equipo. Ellas están teniendo oportunidades y las están aprovechando muy bien. Hace años no era así. La plantilla era mucho más larga e igual no era necesario tirar del B. Creo que ahí había una barrera.

P. ¿Usted la sufrió?

R. Yo estaba trabajando mucho. Los minutos que se me daban en el campo los estaba aprovechando. Estaba metiendo goles, jugando bien… Hay jugadoras que llevaban muchos años aquí, muy buenas, que estaban por delante. Me llegué a replantear muchas cosas. Yo me quiero dedicar al fútbol, y si aquí no hubiera dado este paso y no estuviera jugando a día de hoy, igual no estaría en el Barça.

P. Dijo hace unos años que su sueño era ser importante en el Barça. ¿Lo ha cumplido?

R. Se podría decir que, a día de hoy, sí. Me siento una jugadora importante. El cuerpo técnico así me lo hace saber también.

P. ¿Se esperaba el puesto número 11 en el Balón de Oro?

R. Cuando la gente me decía que iba a estar nominada, yo les decía: “Qué dices”. Me hizo mucha ilusión, pero no me lo esperaba para nada.

P. ¿Para nada?

R. Lo veía muy, muy lejos. Del año pasado no estar ni entre las 30 nominadas a de repente poder estar ahí… Es como un sueño. Es un orgullo, reconocen todo el trabajo durante la temporada.

P. ¿Qué le dijeron sus padres?

R. Ellos están contentos de que me vaya bien. Lo único que me han dicho siempre es que tenga los pies en el suelo. Creo que lo he hecho, y el día que no lo haga, espero que vengan y me peguen una colleja. Me siento muy bien rodeada de la gente que me quiere. Siempre me han dado buenos consejos: que luche cada partido, que trabaje, que sea yo. También por eso tengo esta mentalidad.

P. ¿Cómo llega el equipo a la Supercopa?

R. Ganar no será fácil. Hace poco el Athletic venció al Real Madrid en la Liga. Nos pondrán las cosas complicadas, pero es una semana ilusionante. Nuestro objetivo al final de temporada es poder ganar los cuatro títulos. Sería el primer paso.