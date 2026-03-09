Vox elige para sustituir a Antelo en Murcia a José Manuel Pancorbo, un exconsejero regional

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ya tiene candidato para presidir el partido en la Región de Murcia. Tras forzar la formación la salida de José Ángel Antelo el pasado 26 de febrero, su sustituto al frente la formación será José Manuel Pancorbo, un rostro conocido en la comunidad autónoma, ya que fue consejero de Fomento en el Gobierno del popular Fernando López Miras tras las elecciones de 2023, cuando los ultras llegaron a un acuerdo con los populares para entrar en el Ejecutivo.

Pancorbo, ingeniero de caminos de 42 años nacido en Linares (Jaén), está ligado a Vox desde los inicios del partido. Se afilió en 2014 y, aunque no ha ocupado cargos orgánicos en la formación, sí ha participado activamente en el asesoramiento en materia de infraestructuras. Desde su profesión como ingeniero proyectista en una empresa privada ha trabajado en proyectos de carreteras considerados clave para la comunidad autónoma, como el denominado Arco Norte de Murcia, el trazado de la autovía que conecta Caravaca y Jumilla o el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia capital. Esa experiencia profesional llevó al partido a elegirlo consejero de Fomento e Infraestructuras tras el acuerdo para entrar en el Gobierno de López Miras en septiembre de 2023. Apenas nueve meses después, los de Santiago Abascal rompieron con el PP en todos los Gobiernos autonómicos y Pancorbo volvió a la actividad privada. Además, antes de ocupar cargos públicos, había cultivado su faceta como escritor: en 2021 publicó la novela histórica La victoria era esto, ambientada en la Guerra Civil, que fue finalista del VIII Premio Hispania de Novela Histórica. Tras su salida del Gobierno regional había estado apartado de la primera línea política.

El nuevo presidente estará acompañado en el Comité Ejecutivo Provincial de Vox Murcia por otro político muy conocido en la Región, Alberto Garre, un histórico del PP, que llegó a ser presidente de la comunidad autónoma tras la dimisión de Ramón Luis Valcárcel. Duró en el cargo poco más de un año: para las elecciones de 2015 el PP decidió no presentarlo como candidato y optó por Pedro Antonio Sánchez, salpicado ya en aquel momento por varios casos de corrupción. Garre, que actualmente tiene 74 años y una muy buena relación con el sector agrario y de los regantes, uno de los principales caladeros de votos del partido ultra en la comunidad autónoma, abandonó el PP en 2017 y, tras fundar su propio partido, de corte regionalista, se unió a Vox en 2023 y es diputado de la Asamblea Regional desde entonces. Al darle la vicepresidencia regional del partido, los ultras refuerzan uno de sus caballos de batalla en la comunidad autónoma, la reivindicación de cambiar la ley de Protección del Mar Menor que, consideran, perjudica a los agricultores del Campo de Cartagena al limitar su actividad para frenar la contaminación de la laguna salada.

Pancorbo, nombrado ya nuevo presidente de Vox Murcia, “asume esta responsabilidad en un momento clave con el objetivo de fortalecer la estructura del partido en la región y defender con firmeza los principios que representan a miles de murcianos”, según ha informado la formación en un comunicado. Su nombramiento ocurre además “en una etapa de consolidación electoral para la formación liderada por Santiago Abascal”, según el mismo texto.

Su antecesor ha criticado duramente desde su expulsión que esta se produzca precisamente en el momento en que Vox Murcia cosecha sus mejores resultados. Según el ex presidente ultra, en la comunidad se concentra el mayor número de afiliados a Vox por habitante de toda España, y las encuestas sitúan al partido como segunda fuerza política. De hecho, la formación ya fue la fuerza más votada en las generales de 2019, logró casi el 10 por ciento en las autonómicas de mayo de 2023 y casi el 22 por ciento en las generales de ese mismo año.

José Ángel Antelo ya avanzó que no tiene intención de abandonar su escaño en la Asamblea Regional de Murcia, pero tendrá que pasarse a la bancada del Grupo Mixto, tal y como solicitaron los otros 8 diputados regionales de Vox. Antelo denunció que estos habían utilizado su firma sin su consentimiento para pedir el cambio a la Mesa de la Asamblea Regional, que dejó en suspenso la petición y que finalmente ha aceptado en su reunión de este lunes. A partir de mañana, por lo tanto, Antelo compartirá asiento con los dos diputados de Podemos-IU en la Cámara autonómica. Además, la dirección nacional de Vox le ha abierto un expediente disciplinario, lo ha suspendido de sus derechos como afiliado y lo ha inhabilitado para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido, incluida su condición de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional.