Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

El quebradero de cabeza del PP por captar voto joven, que según todos los sondeos se marcha a Vox, llega hasta su estructura interna. El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Carlo G. Angrisano, ha anunciado este domingo su dimisión del cargo y su baja como afiliado del Partido Popular. También ha pedido abiertamente el voto para Vox. Fuentes de Génova apuntan a que Angrisano, que es además sobrino del eurodiputado por Vox Juan Carlos Girauta, no ejercía de facto como secretario general de la organización que aglutina a los jóvenes del PP desde hace meses.

01:40 El mensaje de dimisión del secretario general de NNGG del PP

“Pertenezco a una generación que sufre los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y una economía asfixiada por la burocracia y el wokismo", asegura Angrisano en un vídeo distribuido para hacer pública su decisión. “Por eso, como tantos jóvenes españoles, me he tenido que ir a vivir fuera para labrar un futuro mejor, para mí y para mi familia. Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón, seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos”, añade.

Nuevas Generaciones del PP está presidido desde abril de 2021 por la diputada vasca Beatriz Fanjul, de 34 años, que entró en el Congreso en 2019. Mientras que Angrisano, que tiene 29, es graduado en Derecho por ESADE y trabajaba como asesor parlamentario en el Parlamento Europeo desde 2023. También ha presidido la organización estudiantil del Partido Popular Europeo y ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

“Llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP. Si a partir de ahora trabaja para Vox al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo”, expresan fuentes de Génova a través de un comunicado. “Pidió ir en las listas del PP para convertirse en eurodiputado y se le dijo que no. Pidió entonces ser asesor en el Parlamento Europeo para tener empleo, sueldo y vinculación con la política. Se le concedió esa posibilidad aunque en los últimos tiempos dejó de ejercer sus funciones por pasar casi todo el tiempo fuera de Europa, puesto que su pareja es de nacionalidad ecuatoriana y pasaba en Ecuador la la mayor parte del tiempo”, aseguran en la dirección nacional del PP. Oficialmente, Angrisano sigue constando como secretario general de Nuevas Generaciones en la página oficial del partido. “Dimite antes de que le dimitan”, sentencian en Génova.

Preocupación por las fugas

Según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Vox es el primer partido en intención de voto en los tres grupos de electores de 18 a 44 años, un liderazgo aupado por su éxito entre los hombres de esos segmentos. Entre los varones de la generación Z, de 18 a 28, cosecha un 41% de intención de voto. Entre los varones millennials, de 29 a 44, baja, pero sigue al frente con claridad con un 31,2%.

La preocupación por las fugas de voto del PP a Vox ha llevado a los populares a impartir recientemente curso de TikTok e Instagram a sus diputados y senadores. Mientras que cargos autonómicos aseguran que están aumentando mucho el presupuesto en redes sociales por la preocupación del voto joven. “Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo y cuando un proyecto político teme”, señala Angrisano en su publicación.