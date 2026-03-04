Por qué la izquierda está perdiendo a los chicos jóvenes

Jóvenes con banderas españolas durante una manifestación contra la inmigración en Madrid en mayo de 2025. Fernando Sánchez (Europa Press)

Durante años dimos por hecho que cada generación sería más progresista que la anterior. Pero ese axioma se ha roto: hoy muchos hombres jóvenes son más reaccionarios que sus padres, y los datos lo muestran en España, en Estados Unidos, en Europa o en Corea del Sur. Y quizá hemos contado el fenómeno solo por su cara más vistosa —la derechización— sin mirar su reverso: chicos que están dando la espalda a valores progresistas, y que canalizan contra ellos la rebeldía de la edad. ¿Qué está pasando?

Según la última encuesta de 40dB. que publicamos en EL PAÍS, entre el PSOE, Sumar y Podemos suman un 14,1% de intención de foto. El PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, rozan el 50%. Y lo de Vox es arrollador, un 38%. El patrón es el opuesto al de las chicas. Según esa misma encuesta, Vox aúna entre ellas un 11,4% en intención de voto. Respecto al partido de Alvise, no hay tanta diferencia, un 3,4% ellas y un 4,6% ellos. Por lo que respecta al PP, ellas están mucho más dispuestos a votarlo, el 18,4%. Aunque la fuerza claramente ganadora es la izquierda, el PSOE, mayoritariamente, con un 27,2, y Podemos y Sumar con un 8%, que en el caso de los varones apenas supera el 1%.

En este episodio Ángel Munárriz e Isabel Valdés charlan con Ana Fuentes sobre las razones de ese deslizamiento ideológico hacia la derecha de los varones jóvenes.

