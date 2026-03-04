El Vaticano llama a la paz en Oriente Próximo y condena la idea de una guerra preventiva

El Vaticano ha vuelto a condenar este miércoles el recurso a la guerra y ha pedido que se imponga la paz. El papa León XIV ha repetido este mensaje varias veces estos días desde el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, pero ahora se ha manifestado el número dos de la Santa Sede, el cardenal y secretario de Estado, Pietro Parolin. Lo ha hecho en una entrevista a los medios vaticanos en la que ha tenido palabras muy duras de condena a lo que está ocurriendo. “Si se concediera a los Estados el derecho a la guerra preventiva, según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de estar en llamas”, ha advertido.

El Papa ya dijo en el Ángelus del domingo que la guerra en Irán era “una tragedia de proporciones enormes” y avisó del riesgo de “una vorágine irreparable”. También este martes por la noche, hablando un momento con los periodistas en Castel Gandolfo, alertó de que “está aumentando cada vez más el odio en el mundo”. Y este miércoles ha vuelto a pedir la paz en la audiencia general en la plaza de San Pedro. En noviembre, ya se mostró en contra de una posible invasión de Venezuela por parte de EE UU.

Parolin, que ha hecho unas reflexiones más políticas y de fondo, ha declarado que “el declive del derecho internacional es verdaderamente preocupante”. “La justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza del derecho ha sido sustituida por el derecho de la fuerza, con la creencia de que la paz solo puede nacer tras la aniquilación del enemigo”, ha señalado.

Enfrentamiento a distancia

Es otro paso más en el cauteloso enfrentamiento a distancia que mantiene León XIV, primer papa estadounidense, y también de nacionalidad peruana, con la Casa Blanca. Mientras él habla en un plano más espiritual, en ocasiones deja a su secretario de Estado declaraciones más directas y de calado político. Parolin ya dio una polémica entrevista el pasado mes de octubre en la que chocó con Israel al condenar la “carnicería” llevada a cabo en Gaza, y esta vez ha marcado frente a Donald Trump, sin mencionarlo, la línea vaticana de respeto por la ONU y las reglas de juego establecidas. Ha defendido la búsqueda de la paz “a través de las posibilidades que ofrece la diplomacia, especialmente la que se ejerce en los organismos multilaterales, donde los Estados tienen la oportunidad de resolver conflictos de forma incruenta y más justa”.

El número dos vaticano ha recordado que tras la II Guerra Mundial los países que crearon la ONU “quisieron evitar a sus hijos los horrores que ellos mismos habían vivido”. “Por ello, en la Carta de las Naciones Unidas, buscaron proporcionar directrices precisas sobre la gestión de conflictos. Hoy, estos esfuerzos parecen haber sido en vano”, ha lamentado.

El cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano, en abril de 2025. Yara Nardi (REUTERS)

Parolin ha dibujado un cuadro verdaderamente lúgubre del sistema de valores que se está imponiendo en el mundo, acelerado desde la llegada de Trump al poder. “La conciencia de que el bien común beneficia verdaderamente a todos —es decir, el bien de los demás también es bueno para mí— se ha desvanecido, y la justicia, la prosperidad y la seguridad se alcanzan en la medida en que todos pueden beneficiarse de ellas. Este principio subyace a la creación del sistema multilateral o a un proyecto audaz, como el de la Unión Europea. Esta conciencia se ha desvanecido, alimentando un creciente afán de egoísmo”, ha criticado.

El cardenal, que fue uno de los papables en el último cónclave el año pasado, ha advertido de que el multilateralismo atraviesa una profunda crisis debido, entre otras cosas, “a la desconfianza de los Estados hacia las restricciones legales que limitan su acción”. “Esta actitud representa la otra cara de la voluntad de poder: el deseo de actuar libremente, de imponer el propio orden a los demás, evitando el dramático pero noble trabajo de la política, compuesta de discusiones, negociaciones, ventajas personales y concesiones a otros. Un multilateralismo caracterizado por la primacía del poder y la autorreferencialidad está emergiendo peligrosamente”, ha alertado. En este sentido, ha recordado una frase del filósofo alemán Immanuel Kant de 1795: “Una violación de la ley que ocurre en una parte de la Tierra se siente en todas partes”.