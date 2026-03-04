Cataluña tendrá un gran almacén mancomunado para todos los museos públicos

El presupuesto de Cultura llega al 1,7%, más cerca del objetivo del 2% del total. Universidades fía el aumento de 12 millones para mantenimiento de los campus a la aprobación de los Presupuestos

Cataluña tendrá una gran nave mancomunada que dará servicio de almacenaje a todos los museos públicos, un proyecto nuevo y demandado que por ahora recibe el nombre de Reservas Nacionales Mancomunadas, según ha anunciado la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en la presentación del proyecto de presupuestos para su departamento este miércoles en el Parlament. Las cuentas alcanzan el 1,7% del total de recursos de la Generalitat para 2026, una cifra más cercana al objetivo del 2% con respecto a los presupuestos de 2023, que representaban el 1,5%. “Estamos comprometidos en llegar al 2% en esta legislatura y dejarlo fijado de cara a los siguientes ejercicios”, ha remarcado la titular de Cultura.

Más información La Generalitat presenta unos Presupuestos con un gasto récord con la incógnita de ERC

El presupuesto total para Cultura es de 524 millones de euros, 118 millones más que en las últimas cuentas aprobadas, que fueron las de 2023. Si se compara con las cuentas de ese año, el incremento es del 29%. Pero en los dos últimos años, las cuentas de la Generalitat, prorrogadas por falta de consenso político, se han actualizado cada ejercicio con suplementos de crédito para incrementar las partidas. El total ejecutado por Cultura en 2025 fue de 414,5 millones de euros, según datos del Departamento. Así, con el proyecto presupuestario del Govern de Salvador Illa, la mejora es de 109 millones respecto al año anterior.

En total, el proyecto de presupuestos públicos ara este año prevé un gasto récord de 49.162 millones de euros, un 10,3% más que en 2025. Si se aprueban, seran las cuentas más altas de la historia, también en el apartado cultural, pero por ahora ERC, imprescindible para que el proyecto pactado entre el PSC y los Comunes salga adelante, ha presentado una enmienda a la totalidad.

Según ha detallado la consellera, las grandes líneas en que se sustentan los números son garantizar los derechos culturales, para lo cual se ha impulsado el proyecto de ley de derechos culturales; consolidar un sistema de referencia cultural bien vertebrado, contando con entidades y equipamientos existentes; o valorizar el patrimonio como elemento de identificación colectiva, con inversiones con un gasto de 119 millones, como la ampliación del MNAC (60 millones), la creación de un centro de cultura digital en La Foneria o la Casa de les Lletres. Además, hay partidas para impulsar la creación artística y fortalecer la cultura digital y audiovisual.

Según el secretario general de Cultura, Josep Maria Carreté, las Reservas Nacionales Mancomunadas, con un presupuesto de 75 millones, se ubicarán en una gran nave industrial que la Generalitat está a punto de adquirir en un lugar central y de fácil acceso para todos los interesados. Entre los museos más tensionados por el espacio de almacenamiento figuran los de Barcelona, como el MNAC, el Macba o el Museu de Ciencias Naturales, pero también hay muchos centros locales que precisan de más espacio para sus fondos. Concentrarlo todo en un mismo sitio pretende ahorra costes y es un modelo que funciona en otros países como Inglaterra o Países Bajos.

Casi 1.900 millones para universidades

El Departamento de Investigación y Universidades también ha presentado este miércoles su presupuesto en el Parlament, que es de 1.873 millones, según el proyecto publicado (un 17% más al diseñado en 2023), pero que asciende a 1.950 sumando fondos adicionales. Con todo, la mayor parte de este incremento, como pasa en el resto de áreas, es para consolidar el gasto de años anteriores en los que se ha trabajado con presupuestos prorrogados y en los que las nuevas iniciativas se han financiado con los suplementos de crédito, como la rebaja de los precios de las matrículas de grados y másteres aplicadas este curso (15 millones) o que las ayudas predoctorales pasen de tres a cuatro años.

De esta forma, el presupuesto ejecutado a finales del año pasado se eleva ya a los 1.830 millones, cosa que deja poco margen al Departamento para emprender nuevos proyectos. Con todo, las cuentas presentan novedades, como un aumento de 12,5 millones del Plan de Infraestructuras Universitarias, destinado a obras de mantenimiento y reforma de los campus, aunque el Departamento ya avisa que, sin Presupuestos, este aumento difícilmente se podrá llevar a cabo.

Las universidades públicas también verán aumentada su financiación basal, que llega a los 1.140 millones, 140 millones más que en 2023, una cifra que queda lejos de los 1.400 millones que reclaman los rectores para poder superar los largos años de recortes.

El sistema universitario catalán cuenta con 12 universidades -siete públicas y cinco privadas- y 313.680 alumnos, de los cuales 39.552 son internacionales. La plantilla de docentes es de 18.820 a los que se suman 13.025 trabajadores de administración y servicios y 33.486 de personal investigador.

La red de infraestructuras científicas -entre ellas 63 centros de investigación, tres grandes infraestructuras como el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotrón Alba,o 16 parques científicos.