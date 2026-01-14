La Casa de les Lletres se inaugurará en 2028 en el Palau Requesens de Barcelona

Como acostumbra a pasar con las obras, y más cuando son públicas, la Casa de les Lletres, que ocupará el Palau Requesens de Barcelona, se inaugurará en 2028, un año después de lo previsto, y probablemente en primavera, según ha informado este miércoles cruzando los dedos la consejera de Cultura, Sònia Hernández. En la presentación del proyecto que debe convertir este recóndito edificio del Barrio Gótico en “la cabecera del sistema literario del país”, según sus palabras, se han dado a conocer los detalles de la reforma arquitectónica, que pondrá al día un inmueble originario del siglo XIII que ha pasado por diferentes etapas de intervención a lo largo de su historia y la actual permitirá abrirlo a la ciudadanía.

Justo al lado del Palau Moxó, transformado en pisos de lujo, este otro palacete, de gran valor patrimonial y protegido en la categoría de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), es actualmente la sede de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, fundada en 1729. Esta antigua sociedad literaria seguirá ocupando la planta noble del edificio y dará la bienvenida a la Institució de les Lletres Catalanes y a tres entidades profesionales del sector, como son la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), el PEN catalán, y la Assocació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC).

Asimismo, entrarán a formar pare de la Casa de les Lletres dos entidades más dedicadas a la promoción literaria, Espais Escrits, de la red del Patrimoni Literari Català; y el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (IBBYcat). Todos estos organismos trasladarán sus oficinas y programación al Palau Requesens con el objetivo de que se convierta en un “revulsivo para el sector”, en palabras del presidente del ILC, Eduard Escoffet, que ha calificado el momento de “paso decisivo” para la concreción de un equipamiento necesario del cual ya se hablaba en los años noventa. Su fin es “impulsar la creación literaria, poder relacionar a todos los agentes del sector y reconocer socialmente a los escritores”, ha detallado.

Con un presupuesto de 4,8 millones de euros, las obras se licitarán a mediados de 2026 y empezarán antes de que termine el año con el objetivo de que estén terminadas el primer trimestre de 2028. “Poder inaugurarla por Sant Jordi sería una gran ilusión”, ha admitido la titular de Cultura sin poder comprometerse a ello. Además, ha justificado el retraso de las obras por la complejidad de actuar en edificios patrimoniales de esta envergadura. Aun con obstáculos, no ha dudado en defender que la mejor manera de preservar el patrimonio es usándolo y actualizándolo.

Render de la reforma del Palau Requesens par convertirse en la Casa de les Lletres.

En este sentido, Sònia Hernández ha destacado que será un nuevo equipamiento cultural de primer orden, que quiere convertirse en el “núcleo de promoción de la literatura catalana, en lugar de encuentro de los agentes del sector y en la conexión con los ciudadanos”. También se ha referido a la Casa de les Lletres como “símbolo de una cultura que no renuncia a la lengua propia, a dialogar y a transformar”. “Las palabras nos describen”, ha zanjado después de valorar muy positivamente la repercusión de la presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: “la literatura catalana está y se la espera”. La titular de Cultura también ha mencionado que el reivindicado 2% de los presupuestos catalanes, todavía pendientes de aprobación, tienen que servir “para dejar cosas consolidadas”, como la Casa de les Lletres, “y que no sean volátiles”.

Reforma de apertura

La reforma del Palau Requesens pondrá en valor un conjunto arquitectónico de origen medieval que a lo largo de los siglos ha sufrido diferentes intervenciones, conservando elementos góticos y neoclásicos. Para sus nuevos usos, el proyecto del estudio UTE, formado por Brullet de Luna i Associats SLP y Taller d’Arquitectura a les Golfes, ha previsto diferenciar las áreas privadas de trabajo, que estarán en los pisos superiores, y las públicas, que estarán en la planta baja y contarán con un bar en el patio gótico, que invite a los transeúntes a entrar. A pie de calle también estará la sala de actos, que será polivalente para acoger todo tipo de formatos más allá de las presentaciones de libros o charlas.

Render de la reforma del Palau Requesens par convertirse en la Casa de les Lletres.

Uno de los puntos más relevantes es el nuevo núcleo vertical de comunicaciones, que aprovechará el antiguo patio de luces y lo transformará en un lucernario para aportar luz natural y vertebrar todos los niveles. La Reial Acadèmia de Bones Lletres mantendrá su sede en el Palau Requesens y se ubicará en la primera planta. Su biblioteca se reconfigurará como un gran espacio a doble altura, recuperará la magnitud de las arcadas góticas y aumentará su funcionalidad sin alterar la volumetría histórica.

En la segunda y tercera planta se ubicarán las nuevas oficinas de las entidades y la Institució de las Lletres Catalanes, ubicadas en la fachada para aprovechar la luz natural. El proyecto combina la recuperación de elementos originales con sistemas constructivos reversibles y secos, y reabre ventanas históricas para ganar luz natural. La estrategia bioclimática incorpora aislamiento térmico interior, un tragaluz para reforzar la ventilación cruzada, la recuperación de la fuente del jardín neoclásico y cubiertas vegetales para reducir el calor.

La otra casa, fallida

Mientras que la Casa de les Lletres impulsada por la Generalitat sigue adelante, cabe recordar que hubo otro proyecto de La Casa de les Lletres que no llegó a ningún puerto, tampoco al 22 @ como anunció en ese momento el Ayuntamiento de Barcelona, en la calle de Roc Boronat. En 2017, Jaume Collboni, en su etapa de regidor de Cultura en este mandato, impulsó el proyecto como un elemento fundamental de centralidad del sector del libro y así lo presentó en abril de ese año con fecha de puesta en marcha en 2019. Pero el proyecto no se acabó de definir ni tuvo el apoyo esperado y en poco tiempo Collboni dejó el Gobierno de Ada Colau. Su sucesor en el área de Cultura, Joan Subirats, lo descartó después de reunirse con algunas entidades.