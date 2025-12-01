Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
fil de guadalajara

Escritores en lengua catalana piden al Ayuntamiento la retirada de la nueva beca para autores latinoamericanos

La asociación ha emitido un comunicado donde manifiesta su preocupación ante una residencia que, dotada con 80.000 euros, “insiste en los procesos de minorización” del catalán

Carlota Rubio
Guadalajara -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La residencia internacional para escritores latinoamericanos anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco de la FIL de Guadalajara ha despertado la alarma del sector literario catalán. Dotada con 80.000 euros y impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y Casa Amèrica Catalunya, se trata de una residencia de escritura para que autores latinoamericanos narren la ciudad. La beca fue criticada en redes por el hecho de dedicar una cifra cuantiosa al impulso de la literatura en lengua castellana en un contexto de emergencia del catalán. Un día después del anuncio, la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ha publicado un comunicado donde pide al alcalde Collboni que la retire y dedique “íntegramente la dotación prevista a la creación al catalán, una lengua que no cuenta con otras instituciones que las catalanas para garantizar el fomento, la difusión y la continuidad”.

En un texto publicado en la página web de la institución, se considera la beca una “medida unilateral no consensuada y ni siquiera compartida previamente con las entidades autorales”. La preocupación surge porque, aunque no se especifica, se deduce que la beca se destinará a escritores en castellano: “cualquier convocatoria que menosprecie la las lenguas indígenas de la América del Sur y Mesoamérica, y obviamente el catalán, no hará otra cosa que insistir en los procesos de minorización que sufren estas lenguas”.

En redes se ha manifestado frustración también por la cifra de la beca, superior a todas las subvenciones y premios destinados a la publicación de un libro en catalán. Algunos políticos también han salido a criticar la iniciativa: según Jordi Martí Galbis, concejal de Junts per Catalunya, “ante la actual emergencia lingüística, las ayudas del Ayuntamiento tienen que priorizar a los escritores en lengua catalana y el catalán. Añadirse al Pacto por la Lengua no sirve de nada si luego se discrimina el catalán”. También Elisenda Alamany, secretaria general de ERC, ha tuiteado: “De la misma forma que un turista que viene unos días no puede ser capaz de entenderla, ningún escritor puede representar la identidad y alma de Barcelona haciendo un erasmus de tres meses pagado por el Ayuntamiento”.

Preguntado sobre la polémica, Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias creativas del Ayuntamiento de Barcelona, afirmó en rueda de prensa este lunes que se debe interpretar la residencia en un contexto que ya cuenta con las becas Montserrat Roig, “con una inversión acumulada de un millón y medio de euros”, así como programas de intercambio de escritores y subvenciones a las traducciones: “Esta beca sería polémica si fuera la única acción de política cultural del ayuntamiento”, afirmaba el concejal, que también remarcó que un 74% de los autores invitados a la FIL escriben originalmente en catalán.

Convocadas anualmente, las becas Montserrat Roig, destinadas mayoritariamente (pero no exclusiva) a la creación literaria en catalán, están dotadas con 6.000 euros y están previstas un total de 27 ayudas para la próxima convocatoria.

Marcé también apuntó que el presupuesto de la nueva beca no es íntegramente para el autor, más de la mitad está destinado a la producción editorial. Por cada residencia otorgada, el autor recibe 20.000 euros en concepto de honorarios. Otros 43.000 euros son para la producción, traducción al catalán, distribución y comunicación, y 16.000 euros para los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.

La preocupación por esta beca coincide con las cifras recientemente publicadas por la consejería de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya y el Idescat, que demuestran el continuado retroceso del catalán: en Barcelona menos del 25% de la población lo habla regularmente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Video | Los jóvenes inundan la FIL: “Cuando leo me transporto, me gusta imaginarme otros mundos”

Gladys Serrano / Nayeli Cruz | Guadalajara (México)

Videoanálisis | Tres libros para entender a Barcelona, invitada de honor en la FIL

David Marcial Pérez | Guadalajara (México)

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cyber Monday
escaparatebf
Baliza de emergencia V16 con geolocalización homologada y conectada con la DGT. COMPRA POR 39,95€ (27% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia V16 con geolocalización homologada y conectada con la DGT. COMPRA POR 39,95€ (27% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Cepillo de vapor de 1300 W de Rowenta. COMPRA POR 31,24€ (38% DE DESCUENTO)
Cepillo de vapor de 1300 W de Rowenta. COMPRA POR 31,24€ (38% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 30% de DESCUENTO. SOLO 12,21€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 30% de DESCUENTO. SOLO 12,21€
escaparatebf
Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Sony. COMPRA POR 104,99€ (47% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Sony. COMPRA POR 104,99€ (47% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_