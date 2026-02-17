Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante IA
Sánchez: “La impunidad de los gigantes debe acabar” | El Congreso debate la proposición de ley presentada por Vox para prohibir el niqab y el burka | Los Reyes conmemoran en el Congreso la Constitución del 78
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por los delitos que podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de IA. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en un tuit. Además, el Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley presentada por Vox para prohibir en espacios públicos el niqab y el burka, prendas que cubren por completo el cuerpo de la mujer. Se espera que el PP la respalde, pero para que la propuesta pueda ser tomada en consideración, tiene que recibir también el apoyo de Junts, formación que ha defendido recientemente postulados parecidos. También en el Congreso se celebrará el acto Nuestra Constitución más longeva, que presentará el rey Felipe VI.
El Consejo de Ministros aprobará hoy en primera vuelta el anteproyecto de ley de integridad pública, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS de fuentes del Ejecutivo. Se trata de una de las medidas estrella prometida en julio de 2026 por Pedro Sánchez después de que su ex secretario de organización Santos Cerdán entrara en la cárcel. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comparecerá en rueda de prensa explicar la norma.
El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a Meta, Tiktok y X por difundir pornografía infantil con sus herramientas de IA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue los delitos que las plataformas digitales “podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA”, sus herramientas de inteligencia artificial generativa. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha escrito el presidente en X.
Sánchez anunció hace dos semanas que el Gobierno prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, por las implicaciones que tiene para su salud mental el estar expuesto a contenidos de odio e inapropiados. “Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, dijo. Por ello, anunció el impulso a la medida de prohibir el acceso a los menores de 16 a las plataformas, que está actualmente en tramitación en el Congreso. “Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, dijo.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, en el que, además del Consejo de Ministros, que aprueba la subida del salario mínimo firmada el lunes, el Congreso de los Diputados debate una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, a iniciativa de Vox. El PP, inmerso en negociaciones con Vox para los Gobiernos de Extremadura y Aragón, ha anunciado que apoyará la medida. La propuesta puede ser tomada en consideración si recibe también el apoyo de Junts, formación que ha defendido recientemente postulados parecidos. No obstante, no es muy probable que acabe siendo aprobada definitivamente.
