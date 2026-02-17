Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante IA

Sánchez: “La impunidad de los gigantes debe acabar” | El Congreso debate la proposición de ley presentada por Vox para prohibir el niqab y el burka | Los Reyes conmemoran en el Congreso la Constitución del 78

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por los delitos que podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de IA. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en un tuit. Además, el Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley presentada por Vox para prohibir en espacios públicos el niqab y el burka, prendas que cubren por completo el cuerpo de la mujer. Se espera que el PP la respalde, pero para que la propuesta pueda ser tomada en consideración, tiene que recibir también el apoyo de Junts, formación que ha defendido recientemente postulados parecidos. También en el Congreso se celebrará el acto Nuestra Constitución más longeva, que presentará el rey Felipe VI.

