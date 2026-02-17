Guardiola se enreda de nuevo en el laberinto de Vox: “No hay comunicación interna”

La presidenta popular extremeña trata de reactivar un acuerdo con la formación ultra con una entrevista, pero desata una polémica por sus nuevas contradicciones políticas

Esperanza Aguirre se acerca a María Guardiola en la Puerta del Sol. Va directa:

—¿Pero tú sales a la calle?

—La calle está bien, el problema son las redes.

La escena sucedió el 27 de junio de 2023, el día de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre reprochó a Guardiola el “ruido” que estaba generando a nivel nacional su negociación con Vox para alcanzar un acuerdo de Gobierno en Extremadura.

Dos años y medio después, la escena se repite. La negociación con la formación de Santiago Abascal no llega. Tampoco se atisba a lo lejos. La primera sesión de investidura está fijada el 3 de marzo. Guardiola necesita sí o sí los votos de Vox para ser investida presidenta, de nuevo.

Su último mensaje ha escalado a nivel nacional con mensajes que le piden alcanzar cuanto antes un pacto de Gobierno, que se antoja muy difícil y, más aún, con el horizonte del calendario. “No hay comunicación interna sobre la negociación”, explica un alto cargo del PP en Extremadura. “Todo el mundo se intenta informar, pero la militancia está expectante porque todo le llega a través de las redes sociales. Al final, eso estimula mucho una sensación de malestar interno”.

Todo, además, con una entrevista concedida este lunes en Okdiario. La presidenta popular pretendía lanzar un mensaje de calma hacia Vox, en mitad de una tormenta de dardos cruzados —de nuevo en redes sociales entre diputados y líderes autonómicos de ambos partidos—, y que ha terminado entre reproches de la dirección nacional.

“Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”, dijo este lunes en Génova la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez. Todo ha colocado, de nuevo, a Guardiola frente a su espejo. Y, sobre todo, su hemeroteca: la de junio de 2023.

Parece que ha pasado un siglo, pero fue el 20 de junio de hace tres años cuando, nada nerviosa, la presidenta popular miraba con el rabillo del ojo el discurso de nueve minutos que tenía colocado sobre el atril en la sala de prensa de piedra de la Asamblea de Extremadura:

—Yo solamente tengo mi palabra y mi trabajo.

Y siguió. “Yo no voy a regalar consejerías. [...] Iremos a elecciones, si hay que ir. [...] Yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI [...] He hecho todo lo que estaba en mi mano. Mi promesa y mi tierra no son moneda de cambio de nada. Muchas gracias”.

María Guardiola y el entonces líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, firman el acuerdo de Gobierno en 2023. Jero Morales (EFE)

Ningún miembro del PP, ni autonómico ni nacional, se había mostrado con tanta fiereza contra Vox. Guardiola estaba convencida. Firme a su palabra, despachó así el turno de preguntas:

―¿En ningún caso Vox entraría en un Gobierno de María Guardiola?

―No. No se pueden utilizar las instituciones para ideologizar.

Siete días después, sin embargo, estaba sentada en un despacho de abogados fuera de Extremadura para firmar el pacto de Gobierno con Vox.

Ahora, dos años y medio después, Guardiola ha concedido una entrevista a un medio afín donde explica que su feminismo es similar al de Vox, con este mensaje: “Hombre, si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, que lo que le interesa es sacar violadores a la calle, pues entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida, es el feminismo que defiende Vox”.

La entrevista llega, también, seis días después de que atendiera a los medios de comunicación en la Asamblea de Extremadura de Mérida. “Lo que no puede ser”, observó, “es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con un 43% de los votos, tenga que travestirse de Vox, no lo podemos hacer”.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, salió de inmediato a contestar estas palabras: “No se tiene que travestir de Vox, ya estamos acostumbrados a que se disfrace del PSOE. Tiene que respetar a los votantes de Vox”.

Y este lunes, incluso, Guardiola ya no habla de “extrema derecha” para referirse a la formación de Abascal en la entrevista con Okdiario.

―¿Considera que Vox es un partido de extrema derecha?

―El partido de extrema derecha que tenemos en nuestro país es el separatismo catalán que desprecia y odia a los españoles.

Horas después, y tras el reproche en público de la dirección nacional, Guardiola salió a aclarar sus palabras durante un acto en Navalmoral de la Mata. “Yo lo que he dicho es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres”, dijo. “Considero que ese es el feminismo que debiera defender Vox, claro que sí, la igualdad real entre hombres y mujeres. Tengo un Gobierno feminista donde las mujeres estamos dando un paso al frente, donde condenamos la violencia machista y donde trabajamos siempre por el respeto y la dignidad de las mujeres”.

La presidenta extremeña busca a toda velocidad cerrar de nuevo un acuerdo de investidura, sabedora de que en 2023 incumplió su palabra y que ya fue entonces una losa durante la breve legislatura pasada. Muchos en el PP recuerdan que, hace tres años, durante su primer discurso como presidenta en la Asamblea, citó de soslayo una frase del periodista Manuel Chaves Nogales en su libro sobre el matador de toros Juan Belmonte: “En las grandes ocasiones siempre digo algo inconveniente”. Faltan 15 días para el 3 de marzo.