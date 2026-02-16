Génova, a Guardiola sobre la negociación extremeña: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”

La dirección nacional del PP ha lanzado este lunes un mensaje sobre las negociaciones entre el PP y Vox en Extremadura que puede leerse como un apercibimiento también a su líder autonómica, María Guardiola. “En estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”, ha afirmado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova. “Hay que hacer menos ruido en los medios y trabajar más en las mesas de negociación con discreción”, ha insistido Fúnez, precisamente el día en el que Guardiola concede una entrevista en el digital Okdiario sobre esas conversaciones, donde asume el discurso más duro próximo a la extrema derecha.

La líder extremeña llega a expresar en esa entrevista que su feminismo es el mismo que defiende Vox, pese a que en campaña llamó a Santiago Abascal “machista” y los ultras niegan la violencia de género. La vicesecretaria Carmen Fúnez, que como Guardiola pertenece al ala moderada del PP y ambas se reconocen como feministas, ha tratado de amparar a la líder extremeña en este punto. “Yo soy una convencida de las políticas de igualdad. Creo en un feminismo sin etiquetas. No sé si Guardiola hacía referencia al feminismo que defiende el burka o el niqab… Nuestro feminismo lucha contra la violencia machista”, ha defendido Fúnez.

Génova destila incomodidad con la forma en la que la líder extremeña está liderando la negociación con Vox para su investidura, a base de mensajes a los ultras a través de los medios de comunicación y las redes sociales y con giros constantes. La semana pasada, Guardiola rechazó las condiciones de los de Abascal y llegó a decir que el PP no puede “travestirse de Vox”. Este lunes, en cambio, la líder extremeña emprende un viraje de 180 grados para tratar de calmar las aguas y reivindica un nuevo acuerdo con la formación ultra, a la que evita denominar como extrema derecha, sin premisas. “Quiero que Vox sea mi socio de Gobierno, nos unen muchas más cosas que nos separan”, sostiene Guardiola.

En este contexto, la dirección nacional del PP ha hecho hoy “un llamamiento a la responsabilidad y a la discreción” en las negociaciones, un mensaje que también apela a Guardiola. Fuentes de la cúpula remarcan que “sobran titulares” en las conversaciones extremeñas y que lo importante es rebajar el “ruido”.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste, además, en que Vox debe aceptar “proporcionalidad” en la conformación de un futuro Gobierno extremeño. Vox, según fuentes del PP, exige entrar en el Gobierno de Extremadura con cuatro consejerías: Economía, Agricultura, Interior e Industria, la vicepresidencia primera y el cumplimiento de su programa electoral al completo, algo que el PP considera inasumible. Pero a medida que pasan las semanas y se acerca la fecha de la investidura de Guardiola (el 3 de marzo), los populares se muestran más dispuestos a alcanzar un acuerdo con los de Abascal, desdibujando sus líneas rojas.

Feijóo, pese a los problemas que su baronesa extremeña está afrontando para negociar con Vox, no tiene previsto implicarse para reconducir las conversaciones con los ultras a escala nacional. “Nosotros respetamos la labor negociadora que están haciendo [María] Guardiola y [Jorge] Azcón”, ha subrayado hoy la vicesecretaria Carmen Fúnez, que ha descargado en los dos líderes autonómicos de Extremadura y Aragón la responsabilidad de las conversaciones. “Ellos saben cuáles son las líneas marcadas, ellos han sido elegidos como líderes por los ciudadanos. Con total seguridad, sus acuerdos responderán a los principios y valores de nuestro partido y objetivos programáticos. El presidente Feijóo confía en ellos”.