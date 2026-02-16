Vídeos de ajedrez | El refinamiento extremo de Mario Matous

Los genios inspiran a otros genios: hay testimonios muy fiables de que no menos de diez finales artísticos creados por Mario Matous (1947-2013) han asombrado a Vasili Ivanchuk (Ucrania, 1969), uno de los campeones sin corona del último medio siglo. Ciertamente, la excelsa obra de arte publicada en esta colección hace más de siete meses y la del vídeo de hoy son dos de las que perfilan al compositor checo entre los mejores de todos los tiempos.

Las luchas de varias piezas contra un grupo de peones muy cercanos a la casilla de coronación son uno de los temas que más belleza generan porque la inminencia de la transformación en dama obliga a buscar sofisticadas redes de mate. Matous conduce esa dificultad con un virtuosismo que deja atónito al aficionado: incluso las maniobras más sutiles pueden hacerse de más de una forma, pero sólo una es la correcta. Tanta exquisitez produce que la amargura de sus admiradores se agrande cuando leen la desgraciada biografía de Matous. Una genialidad tan bien desarrollada merece la felicidad, pero conocemos muchos casos donde ocurre justo lo contrario.