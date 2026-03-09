Españoles en Emiratos Árabes Unidos: “Mi familia insiste en que me marche, pero mi vida, mi trabajo y mi hogar están aquí”

Parte de la comunidad de 13.000 españoles residentes en el país atacado por Irán se debate entre hacer las maletas o confiar en la medidas de seguridad

El estallido de tensiones en Oriente Próximo ha alterado la vida cotidiana de miles de extranjeros en los Emiratos Árabes Unidos, entre ellos una numerosa comunidad española. Mientras algunos buscan la manera de abandonar el país ante la incertidumbre, otros optan por quedarse, convencidos de que su vida está ahora allí y confiando en que la situación no empeore.

Para Abril López Ros, de 19 años, natural de Málaga, los primeros días fueron de auténtico desconcierto. Vive en Dubái junto a su hermana Celeste, de 27 años. Ambas dicen trabajar en el sector inmobiliario. “Al principio nos asustamos mucho. En cuanto vimos las noticias nos fuimos directamente al desierto”, cuenta. Regresaron a la ciudad dos días después, pero la sensación de seguridad ya no volvió a ser la misma. “Seguimos con esa intranquilidad diaria”, añade.

Las hermanas han decidido marcharse temporalmente. Este lunes 9 de marzo volarán a Turquía y desde allí intentarán regresar a España. Los billetes los compraron antes de que estallara la situación, algo que ahora consideran una suerte. “Gracias a Dios, porque si no sería mucho más complicado”, explica López Ros.

Cerca de 13.000 españoles residen en Emiratos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El cierre intermitente de aeropuertos clave, como los de Dubái y Abu Dabi, ha complicado los desplazamientos y ha obligado a muchos a replantearse sus planes. Una residente de Abu Dabi, que solicita hablar bajo condición de anonimato, describe la situación como angustiante: “Si quieres salir, te buscas la vida. Hay gente organizándose para cruzar fronteras y desplazarse desde otros países según las posibilidades”.

Organización informal

La misma persona destaca la organización informal que ha surgido entre los expatriados. En un grupo de mensajería con más de 400 españoles registrados en la embajada, muchos comparten información sobre rutas alternativas, desde desplazamientos por carretera hasta Omán hasta vuelos desde otros aeropuertos de la región. “En el grupo hay gente barajando posibilidades, pero creo que todos podemos encontrar alguna opción si estamos dispuestos a adaptarnos. A algunos amigos la embajada ni siquiera les ha contestado”, explica.

No todos los españoles están dispuestos a abandonar lo que han construido allí. La misma residente confiesa: “Tengo ansiedad, me cuesta dormir y estoy muy desconcentrada en mis tareas diarias. Mi familia insiste en que me marche, pero mi vida, mi trabajo y mi hogar están aquí. No es tan sencillo desvincularse de todo”. Daniel Fiunte, realizador audiovisual de 31 años, también prefiere quedarse: “De momento no pienso irme y confío bastante en las medidas que está tomando el país. Hasta ahora me siento a salvo”, relata.

Otros prefieren esperar antes de tomar una decisión. Jaime Bardisa, madrileño de 40 años y director de proyecto en Abu Dabi, asegura que la situación no justifica una salida precipitada: “Esto lleva solo una semana. Si dentro de dos semanas todo sigue igual, entonces sí me lo plantearía”.

Por ahora, la comunidad española en Emiratos navega entre la alerta y la rutina diaria. Algunos preparan maletas. Otros siguen trabajando y esperando que la situación no escale aún más. En todos los casos, la decisión de marcharse o quedarse sigue siendo un dilema personal que refleja tanto la preocupación como la vida que muchos han construido lejos de España.