La guerra en Irán provoca la mayor subida diaria del euríbor en 18 años

La ofensiva militar conjunta que están llevando a cabo Israel y Estados Unidos sobre Irán ha ido desencadenando una serie de consecuencias económicas de alto calado a lo largo de todo el mundo. Y la onda expansiva también ha llegado hasta el euríbor. El dato diario para este martes, del 2,552%, se ha alcanzado tras la subida más abultada que haya experimentado este índice en los últimos 18 años: de 18,5 puntos básicos en un solo día; o lo que es lo mismo, de 0,185 puntos porcentuales sobre el 2,367% de este lunes. Eso supone que, pese a la subida, el euríbor está ahora mismo en niveles similares a los de un año atrás. Concretamente, es el más alto desde el 21 de marzo de 2025, ya que el año pasado el indicador se abarató durante la primavera, para luego subir ligeramente en la segunda mitad del ejercicio.

La guerra se presenta ya como un acelerador de la inflación, y enemiga declarada de la estabilidad de las hipotecas. El récord alcanzado este martes solo se queda por detrás del que se produjo el 6 de junio de 2008, cuando el índice se incrementó en 29,3 puntos básicos en un solo día hasta situarse en el 5,418%. En aquel momento los mercados financieros estaban muy tensionados y los bancos desconfiaban entre sí, lo que hacía que se prestasen dinero a tipos muy altos. El BCE, además, había anunciado que preveía una subida de tipos que finalmente acordó el mes siguiente.

La situación ahora, casi 20 años después, se explica sobre todo por un factor externo. La subida de precios de los combustibles tras los primeros bombardeos a Irán amenazan con despertar a la inflación del letargo que la entidad dirigida por Christine Lagarde preveía para 2026. Eso obligaría a tener que controlarla de nuevo, lo que se traduce en subidas de los tipos de interés oficiales. El pasado mes de febrero el BCE los mantuvo sin cambios, en el 2%, por quinta vez consecutiva, al considerar que la inflación se encontraba “en un buen lugar”. El organismo se reúne la semana que viene y deberá debatir la nueva situación creada por la guerra en Oriente Próximo.

La secuencia de subidas del euríbor que se está produciendo hace presagiar que los resultados del mes de marzo podrían traer aparejada una subida de las cuotas de las hipotecas variables en la siguiente revisión. La mayoría se revisan una vez al año y se recalculan por la diferencia con el mismo mes del ejercicio previo, por lo que si la media mensual es más alta, las letras también suben. La subida de este martes sitúa ya el euríbor diario por encima de la media de marzo de 2025, aunque el promedio del mes en curso (a falta de tres semanas para que concluya) todavía está un poco por debajo.