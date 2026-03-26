La gasolina y el diésel ralentizan su escalada en los surtidores españoles

El precio del combustible está siendo el mayor dolor de cabeza para los consumidores desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Su escalada en los surtidores españoles fue inmediata, con encarecimientos pronunciados que no se veían desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ahora, las rebajas de impuestos a los carburantes aprobadas por el Gobierno el pasado fin de semana han ralentizado la ascensión, aunque los datos semanales del Boletín Petrolero de la UE, que se publica este jueves, pero con datos medios del lunes, aún no reflejan un descenso de precios frente al lunes anterior: la gasolina sube un 1,42%, y el diésel un 2,53%.

La pérdida de fuerza de la subida es notable si se toman los datos del boletín petrolero de la semana pasada, cuando la gasolina repuntó un 6,74% y el diésel hizo lo propio un 11,6%. O de la anterior, con incrementos del 7,7% para la gasolina, y de más del 14% para el gasóleo. El hecho de que no se recoja una caída tiene que ver con los plazos: la aprobación de la bajada del IVA al 10% del gasóleo y la gasolina, y la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos redujeron los precios a partir del pasado fin de semana, pero los combustibles llevaban varias sesiones oscilando libremente en el mercado, y la comparativa europea toma siempre los precios del lunes, lo cual no permite calibrar hasta qué punto se produjeron abaratamientos del combustible al entrar en vigor la rebaja fiscal.

El Ejecutivo estima que con la reducción del IVA dejará de ingresar 507 millones, y con la de los hidrocarburos 656,6 millones. Ambas redundarían en una reducción de hasta 30 céntimos por litro, unos 20 euros de ahorro a la hora de llenar el depósito de un coche medio, según concretó el día del anuncio el presidente, Pedro Sánchez.

Eso no significa que los precios tengan que ser inferiores en todo momento: el barril de petróleo sigue cotizando, y cuando las perspectivas son de un recrudecimiento de la guerra, o hay ataques a infraestructuras energéticas, sube de precio, lo cual puede trasladarse a las gasolineras y absorber parcial o totalmente la rebaja de impuestos.

En cualquier caso, sin ese alivio impositivo el desembolso sería mayor, aunque el golpe al bolsillo continúa. Y lo hace en unas fechas poco propicias. Con la operación salida por las vacaciones de Semana Santa al caer, el precio del combustible en España se sitúa en máximos de septiembre de 2023 en el caso de la gasolina, y de noviembre de 2022 en el del gasóleo. Históricamente, el diésel ha sido más barato, pero esa ventaja se ha borrado en la actual crisis, como ya sucediera al inicio de la guerra en Ucrania, debido a que mientras Europa dispone de suficiente capacidad de refino para ser exportadora neta de gasolina, sufre un déficit crónico de gasóleo, lo que la obliga a depender de las importaciones para satisfacer su demanda interna.

Las subidas de los combustibles están siendo generalizadas en toda la Unión Europea, donde el precio medio de la gasolina es superior al español, de 1,881 euros el litro, y también el del diésel, que se paga a 2,034 euros. Los precios actuales sitúan a España en una posición intermedia en la UE: 14 países de los Veintisiete tienen una gasolina más cara y en otros 12 sale más económica. El techo lo marca Países Bajos con 2,346 euros por litro y el repostaje más barato se da en Malta (1,340 euros). En el caso del diésel, hay 18 países donde este combustible es más costoso que en España.

Este viernes se espera que los datos de inflación de marzo que publica el Instituto Nacional de Estadística reflejen el impacto de la subida del precio de la energía. Los expertos dan por hecho que el IPC se irá más allá del 3%, y no descartan que rebase la frontera del 3,5%, un ascenso significativo desde el 2,3% de febrero.