El Poder Judicial rechaza archivar y ordena seguir investigando las quejas de Bolaños contra el juez Peinado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la propuesta de archivo que hizo el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, respecto a las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio al que le sometió hace casi un año por el caso Begoña Gómez y le ha ordenado que siga investigando. En cambio, ha accedido a archivar otras cuatro quejas de particulares contra el instructor. Y, en el caso de las formuladas por Más Madrid y un diputado socialista, en relación a una causa contra un alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se han retirado del orden del día para “mayor estudio”, lo que supone aplazar la decisión sobre este asunto.

La Comisión Permanente ha resuelto así las siete propuestas de archivo que tenía encima de la mesa por varias quejas presentadas contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Conde, el responsable de investigar las denuncias contra los togados, abogaba por cerrar las diligencias informativas abiertas a raíz de todas ellas, pero los ocho miembros de este grupo de trabajo ―cuatro conservadores y tres progresistas, más la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló― han optado por una solución intermedia. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL PAÍS indican que el bloque conservador quería ratificar la propuesta de Conde en todos los casos, mientras que los otros tres vocales y la propia Perelló consideraban que tanto las quejas de Bolaños como las de Más Madrid y el diputado socialista debían seguir su curso. La presidenta podría haber ejercido su voto de calidad ―como ya hizo con los casos de los jueces Eloy Velasco y Manuel de Lara― para imponer su postura pero buscaba una solución de consenso. Así, tras unas negociaciones que se han prolongado hasta el último minuto, la Comisión Permanente ha llegado a este acuerdo por unanimidad.

La decisión más destacada es la adoptada respecto a las dos quejas presentadas por Bolaños contra Peinado al considerar que el interrogatorio como testigo que le hizo el 16 de abril de 2025 por la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Begoña Gómez ―la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez― en Moncloa se desarrolló en circunstancias “absolutamente anómalas”. El ministro se desvinculó de ese contrato y el instructor le reprochó que contestara con “evasivas” a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver “obligado” a acordar un careo para contrastar sus respuestas. “Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso”, dijo Bolaños. En un momento dado, el magistrado llegó a cuestionar la actitud del ministro en su testifical. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le interpeló. “Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa”, explicó el político socialista, lo que llevó a que el togado le dijese que quizás sería porque “no está habituado a un interrogatorio”. “Desde luego que no, claro”, zanjó el testigo. Peinado intentó imputarle por falso testimonio y malversación pero el Tribunal Supremo lo descartó ante la “ausencia absoluta” de indicios. Fuentes del Poder Judicial señalan que el promotor recomendaba archivar estas diligencias informativas al estimar que tanto la citación como el cuestionario realizado a Bolaños se enmarcan en el ejercicio de la función jurisdiccional. La Comisión Permanente, por su parte, se las ha devuelto argumentando que faltan datos relevantes para completar las pesquisas. Esto supone que Conde tendrá que recabarlos para hacer una nueva propuesta. Entonces, los vocales tendrán que decidir si archivan o abren un expediente disciplinario que podría acabar en sanción.

La Comisión Permanente también ha estudiado este martes la propuesta de archivo de la investigación iniciada por las quejas presentadas por Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita contra Peinado por dejación de deberes porque no prorrogó dentro del plazo legalmente establecido las pesquisas contra un alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El caso se abrió en 2023 a raíz de una denuncia de Podemos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por supuestamente adjudicar a dedo y con sobreprecio un contrato a OkDiario para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. Ese error provocó que la causa tuviera que archivarse. El promotor esgrimía que el retraso no solo es achacable a Peinado, de ahí que pidiera archivar. Sin embargo, los vocales replican que falta información relevante para decidir sobre estas quejas y, como las lagunas son mayores que en las diligencias informativas incoadas a raíz de las denuncias de Bolaños, han resuelto retirar el asunto del orden del día a la espera de obtener todos los datos necesarios.