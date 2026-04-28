La tasa de paro crece hasta el 10,8% en el primer trimestre y la ocupación cae el doble que el año pasado

La Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que la tasa de paro en España creció en el primer trimestre del año hasta el 10,83%, nueve décimas más que en el anterior registro, lo que supone el mayor alza en esta época del año desde 2013. España vuelve a superar la barrera psicológica del 10% de desempleo, que logró abandonar en el último trimestre del año pasado por primera vez en 17 años. Este porcentaje conecta con la evolución de la ocupación, que se deja 170.300 empleados en el primer trimestre —casi el doble que en 2025—, y con un subidón de 231.500 parados —el peor dato de esta variable desde hace 13 años—.

El primer trimestre es, en promedio, en el que más cae la ocupación y crece el paro en España. Esto se debe al factor estacional de la economía, por el cual las campañas turísticas influyen mucho en los datos. El segundo trimestre es el del alza con la llegada del buen tiempo, el tercero concentra los meses estivales y el cuarto resiste por la Navidad. En el primero suelen mandar las tendencias negativas, aunque este año se profundiza en ellas con más intensidad que en ejercicios precedentes.

Esta es la primera EPA que recoge los posibles efectos del ataque de EE UU e Israel a Irán y el subidón de los precios que ha desencadenado. La afiliación a la Seguridad Social ya dio un primer balance en marzo (el conflicto empezó el 28 de febrero) que resultó positivo, con una fuerte creación de empleo en el tercer mes. La encuesta laboral del INE ofrece un diagnóstico peor, pero habrá que esperar a futuras ediciones de ambas estadísticas para ver cuáles son las tendencias de fondo, según apuntan los especialistas.

Desde el equipo de estudios de CC OO destacan que no ven una afectación vinculada al conflicto en Irán. “Al desestacionalizar los datos, aumenta el empleo y baja el paro, por lo que se mantiene una tendencia positiva”, lectura en la que coincide UGT: “Los resultados corregidos de estacionalidad muestran que la positiva dinámica subyacente se mantiene”. El Gobierno abunda en esa interpretación. ”Los datos confirman un mercado laboral capaz de seguir creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional complejo”, opina el responsable de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

CEOE sí vincula los datos con el contexto internacional y advierte de “la notable pérdida de dinamismo en la creación de empleo durante el primer trimestre del año motivada por la inseguridad derivada del conflicto en Irán y, en términos internos, la falta de Presupuestos Generales del Estado, la incertidumbre política y el aumento de la presión fiscal sobre las empresas”.

“Los datos de la EPA son congruentes con el menor crecimiento de PIB. Ambos pueden estar relacionados con la guerra en Irán, pero no me atrevería a hacer afirmaciones tajantes”, dice Marcel Jansen, especialista en mercado de trabajo de Fedea. Subraya que “por la manera de recoger los datos [a lo largo de todo el trimestre] solo una parte de las entrevistas habrán tenido lugar después de los primeros bombardeos; tenemos que esperar a ver la duración del conflicto”. Rafael Doménech, de BBVA Research, invita a esperar al dato del segundo trimestre de la EPA y también al de abril de afiliación a la Seguridad Social, pero reconoce que las cifras conocidas este martes “han sorprendido a la baja”. Cuerpo ha dicho tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo tiene la previsión de que la afiliación media de abril se sitúe en 22,06 millones de afiliaciones, “por primera vez en términos promedio por encima de esa barrera de los 22 millones, otra señal del pulso de nuestro mercado laboral”.

Con todo, la tasa de paro que notifica el INE es la menor en los tres primeros meses del año desde 2008 (entonces era del 9,6%, en pleno arranque de la Gran Recesión) y el número total de trabajadores (22,29 millones) está en máximos para esta época del año, gracias a una creación anual de empleo en torno al medio millón. Este desempeño convirtió a España en el país que más nuevo empleo aportó a la Unión Europea el año pasado, en torno a un 40% del total.

El año pasado la ocupación se contrajo en 92.500 personas en el primer trimestre, casi la mitad que el traspiés de este año (-170.300). El dato también es peor que el de 2024 (-139.700) y hay que remontarse a 2020, en el inicio de la crisis del coronavirus, para encontrar un desempeño peor. Entonces España perdió 285.600 ocupados. Sin contar ese año anómalo, en el promedio de la última década el empleo se contrajo en el primer trimestre un 0,43%, frente al bajón del 0,76% del presente ejercicio.

Por sectores, los dos en los que más cae el empleo son el comercio (-106.700) y el transporte (-51.700), actividades pujantes en la campaña navideña y que suelen sufrir en el inicio del año. También cae con fuerza la ocupación en información y comunicaciones (-51.500) y llama la atención la bajada en empleo doméstico (-48.400), la más profunda en términos relativos. En un solo trimestre este sector pierde el 8,5% de sus puestos, profundizando en una tendencia que se aprecia en los últimos años. El empleo sí crece en el primer trimestre en educación (+45.000), industria (+35.500) y actividades sanitarias (+34.500).

El dato de desempleados es aún peor que el de ocupados: el primer trimestre termina con 231.500 parados más, el peor balance en esta época del año desde 2013, aún en plena crisis económica tras el estallido de la burbuja del ladrillo. Es un incremento algo superior al del año pasado (+193.700), un ejercicio que acabó siendo muy bueno para el mercado laboral español. Sin embargo, ese año se arrastraba un mejor viento de cola y la contracción anual de parados fue de 188.700 personas. Esta vez ese balance anual se limita a una reducción de 80.600, de nuevo el peor dato desde la pandemia, lo que deja el total de desempleados en 2,7 millones.

La evolución del paro en el primer trimestre también resulta llamativa en término relativos, ya que se aprecia una intensificación de la subida del número de desempleados en los últimos años: en 2022 fue un 2,1%; en 2023, un 3,4%; en 2024, un 4,1%; en 2025, un 7,5%; y en 2026, un 9,4%. Cada año termina con menos paro que el anterior, pero la tendencia del primer trimestre empeora en cada ejercicio.

Esta subida del volumen de desempleados y la contracción de los ocupados impulsa con más fuerza que en los últimos años la tasa de paro (la proporción de desempleados en relación con la población activa). Crece nueve décimas en el trimestre, hasta el 10,83%, frente a las 7,5 que subió el año anterior o las 4,9 de 2024, lo que emborrona el avance anual de esta variable. Mientras que de 2024 a 2025 cayó más de un punto (del 12,29% al 11,36%), esta vez es en torno a la mitad (de ese 11,36% a 10,83%). Aunque la cifra ha mejorado mucho en los últimos años, la tasa de paro española sigue resultando muy negativa en comparación con el resto de la Unión Europea: el promedio de los Veintisiete es del 5,9%.

Por territorios, el paro se dispara, como cada primer trimestre, en las Islas Baleares. En el peor periodo para su sector turístico el desempleo asciende del 7,8% al 13,8% en un solo trimestre. El reverso es el otro archipiélago, Canarias, que sí recibe un importante volumen de turistas en el inicio del año. Allí el paro pasa del 11,6% al 12,4%. Con una mirada anual, la mayor contracción del paro se da en Extremadura (del 16,6% al 13,3%) y la mayor subida en Navarra (del 7,5% al 9,1%). La mayor proporción de desempleados es la de Andalucía (14,7%) y la menor la de Cantabria (7,5%).

En su balance de los datos, Economía subraya el volumen de población activa: “Bate otro récord y supera los 25 millones de personas por primera vez, tras incrementarse en 447.000 personas en el último año”. También destaca que la ocupación a tiempo completo se incrementó en 567.600 personas en el mismo periodo y que los ocupados con contrato indefinido se sitúan en 16,2 millones, 539.700 más, lo que deja la tasa de temporalidad en el 14,8%. A la vez, celebra que los hogares con todos sus miembros activos ocupados crecieron en 263.200 en el último año, hasta los 12 millones, y que aquellos con todos sus miembros activos en paro se redujeron en 32.200.

En estas cifras del INE no influye la regularización extraordinaria de extranjeros impulsada por el Gobierno. En primer lugar, por tiempos, ya que el procedimiento se activó hace dos semanas y esta edición de la EPA llega hasta marzo. A la vez, esta estadística laboral ya capta el empleo irregular (al contrario que la afiliación a la Seguridad Social, un registro administrativo), así que aquellos extranjeros empleados en B y que pasan a A contarán como ocupados de la misma forma. Los especialistas vienen subrayando que es posible que la ocupación en EPA crezca igualmente porque una parte de los migrantes que se mantenía fuera del empleo por carecer de papeles ahora aprovechará la oportunidad de trabajar por la vía regular.

Diferencias por sexo y nacionalidad

Por sexos, las mujeres pierden más puestos en el último trimestre (-90.300) que los hombres (-80.100) y sube más el número de desempleadas (+136.900) que el de parados (+94.600), unos datos muy influidos por la preponderancia de ellas en el comercio. En la misma línea, en el último año ellos ganan muchos más empleos (+313.200) que ellas (+214.400), lo que sumado a la evolución del paro deja la tasa de desempleo femenina en el 12,35% y la masculina en el 9,47%.

Respecto al lugar de origen de los trabajadores, el único grupo que crece en el último trimestre es el de doble nacionalidad. Hay 26.100 ocupados más de este colectivo, la mayoría latinoamericanos con dos pasaportes, mientras que retrocede el número de extranjeros (-59.000) y el de españoles (-137.300).

El balance anual refleja una atenuación del avance del empleo extranjero, con un incremento de 146.900 ocupados en el último año, muy por debajo de los 274.800 registrados en el ejercicio anterior. A la vez, se dispara el empleo de españoles, con 335.000 puestos más en el último año, casi 300.000 más que en el mismo periodo del anterior ejercicio. Estas tendencias dejan el total de ocupados españoles en el 78,63%, de extranjeros en el 15,78% y de doble nacionalidad en el 5,59%.

La patronal de autónomos ATA denuncia la destrucción de empleos por cuenta propia. “La Encuesta de Población Activa nos deja una caída de más de 33.000 autónomos en el último año consecuencia del infierno de trabas, trámites, impuestos, cotizaciones y costes laborales”, opina el presidente de esta asociación y también vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor. El sindicato especializado en funcionarios CSIF lamenta que los ayuntamientos “despidieron a 28.400 personas en el primer trimestre del año, en vísperas del proceso de regularización de personas migrantes”.