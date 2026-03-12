El Poder Judicial investiga al juez Peinado tras recibir una queja por una filtración del ‘caso Begoña Gómez’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al juez Juan Carlos Peinado tras recibir una queja por una filtración a la prensa sobre las pesquisas que dirige contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.

Se trata de unas diligencias informativas acordadas por Ricardo Conde, el promotor de la acción disciplinaria, quien se encarga de estudiar las quejas recibidas contra jueces y magistrados. Es el movimiento habitual cada vez que llega una queja y supone el primer paso para iniciar una investigación que permita esclarecer si se debe avanzar hacia un expediente disciplinario y, en su caso, sancionar o archivar el asunto, según ha avanzado eldiario.es y han confirmado a EL PAÍS fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Fue la defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en La Moncloa, quien presentó la queja ante el CGPJ denunciando que una resolución, en la que Peinado pedía ayuda a la Policía después de que ambas se negaran a entregar sus pasaportes, estaba publicada en la prensa horas antes de que fuera notificada a las partes. El abogado José María de Pablo esgrime, por tanto, que la filtración solamente pudo proceder del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que dirige el togado.

Más información La cuenta atrás del juez Peinado

El CGPJ ya tiene en sus manos dos expedientes disciplinarios contra Peinado. El primero por una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio como testigo que le hizo el instructor el 16 de abril de 2025 en relación con la contratación de Álvarez. El ministro se desvinculó de ese contrato y el juez le reprochó que contestara con “evasivas” a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver “obligado” a acordar un careo para contrastar sus respuestas. “Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso”, contestó Bolaños. En un momento dado, el instructor llegó a cuestionar la actitud del ministro en su testifical. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le interpeló. “Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa”, explicó Bolaños, lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque “no está habituado a un interrogatorio”. “Desde luego que no, claro”, zanjó el ministro. Peinado intentó imputarle por falso testimonio y malversación pero el Tribunal Supremo lo descartó ante la “ausencia absoluta” de indicios.

El segundo expediente disciplinario obedece a una queja presentada por Mas Madrid por dejación de deberes por no prorrogar dentro del plazo legalmente establecido las pesquisas contra un alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El caso se abrió en 2023 a raíz de una denuncia de Podemos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por supuestamente adjudicar a dedo y con sobreprecio un contrato a OkDiario para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. Ese error provocó que la causa tuviera que archivarse.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por este periódico indican que ambos expedientes disciplinarios siguen pendientes a la espera de que Conde haga una propuesta de sanción. Así, la decisión del CGPJ sobre estos asuntos se prevé que llegará de que se resuelva a esta última queja, aún en fase embrionaria.