El CGPJ rechaza sancionar a los jueces que criticaron a Sánchez, Begoña Gómez e Irene Montero

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado sancionar a los jueces Eloy Velasco, que atacó a la exministra de Igualdad Irene Montero por la denominada Ley del solo sí es sí, y Manuel Ruiz de Lara, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “golpismo” y llamó a su esposa, Begoña Gómez, “Barbigoña”, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

La mayoría conservadora de esta comisión ―de cuatro vocales frente a tres― se ha impuesto, obligando a rechazar la propuesta realizada por el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, a la que también se oponía la Fiscalía, que abogaba por el archivo. Los vocales progresistas José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés han anunciado voto particular contra esta decisión de archivar ambos expedientes disciplinarios.

Tanto para Velasco como para Ruiz de Lara, el promotor aconsejaba “una sanción de multa de 501 a 6.000 euros por la comisión de una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Ese precepto castiga “el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del ministerio fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial“.

En un primer momento, el promotor de la acción disciplinaria (encargado de investigar, instruir y proponer sanciones contra jueces y magistrados, asegurando el cumplimiento de las normas de la carrera judicial) propuso archivar las diligencias abiertas contra ambos pero la Comisión Permanente ―el órgano ejecutivo del CGPJ― se negó, ordenando seguir con las pesquisas y, finalmente, abrir un expediente disciplinario que desembocó en las dos propuestas de sanción.

Sin embargo, a partir de ahí la Comisión Disciplinaria actúa de forma independiente, pudiendo desmarcarse tanto de las directrices de la Comisión Permanente como de Conde, como ha hecho este martes. Su decisión es definitiva en el ámbito del CGPJ, por lo que pone fin a la vía administrativa. No obstante, podrá recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Una cajera, “Barbigoña” y “golpismo”

Velasco, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocido por instruir grandes causas de corrupción contra el PP como las tramas Púnica y Lezo, fue denunciado por un particular ante el CGPJ por las palabras que dirigió a Montero durante una conferencia que pronunció el 13 de noviembre de 2024 en relación con la Ley del solo sí es sí. “De repente se creyeron [alude a Unidas Podemos] que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”, dijo.

En cuanto a Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Madrid conocido por impulsar el caso Superliga, el objeto de polémica son sus mensajes en X. En concreto, una serie de publicaciones realizadas en diciembre de 2024 donde se refería a Sánchez y a su mujer. “Atacar a los jueces es golpismo @sanchezcastejon. Es una acusación antisistema, definitoria de un autócrata que convierte los contrapoderes propios de una democracia en un objetivo a derribar porque impiden su impunidad. Un ataque a la esencia de la democracia @desdelamoncloa”, escribió. Unos días después, el 28 de diciembre escribió como una inocentada: “Hoy @sanchezcastejon anunciará mi nombramiento como ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de ‘inconstitucionalidad y amnistía’ con Barbigoña en Santo Domingo”. El texto iba acompañado de una imagen de Sánchez, el exfiscal general Álvaro García Ortiz y Begoña Gómez representada como una muñeca Barbie.

Ruiz de Lara ya ha estado en el punto de mira del CGPJ. En 2023, se refirió a Sánchez en sus redes sociales como “mentiroso patológico” y al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, como “siervo mentiroso patológico”. Entonces el CGPJ, que contaba con mayoría conservadora, decidió aceptar la propuesta de archivo emitida por el promotor de la acción disciplinaria, basándose en que, como el magistrado había borrado los mensajes, no era posible comprobar si los había escrito de manera personal o identificándose como miembro de la carrera judicial. Ese no fue el único archivo para Ruiz de Lara. En 2017, también se dio carpetazo al expediente disciplinario que se le había abierto por organizar debates jurídicos tras descartar incompatibilidades con su trabajo como togado.

Sanciona por retrasos al decano de los juzgados de Palma de Mallorca

En cambio, la Comisión Disciplinaria sí ha decidido sancionar al presidente del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca, Alejandro González Mariscal de Gante. Le ha impuesto una sanción de 500 euros por una falta leve de retraso en su actuación como magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de esa ciudad.

En este caso, el promotor planteaba suspenderle de funciones durante un mes por la comisión de una falta muy grave de retraso prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fiscalía pedía elevar la sanción a tres meses de suspensión.

Sin embargo, la mayoría conservadora ha optado por la falta leve del 419.3, referida al “incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado”. Los tres vocales progresistas también han anunciado voto particular al considerar que los hechos constituyen una falta muy grave.