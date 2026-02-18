El Poder Judicial propondrá convocar 375 plazas de juez y reactivar las del ‘cuarto turno’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar este miércoles un Pleno extraordinario en el que se dispone a aprobar por unanimidad de sus bloques progresista y conservador una propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, donde plantea convocar con carácter inmediato 375 plazas de juez, así como encargar un informe interno para cuantificar cuántas deben realizarse por la vía del ‘cuarto turno’ de cara a otra convocatoria.

La propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, explica que “resulta necesario incrementar el número de jueces y magistrados para ajustarlo a la planta judicial” porque, según el Plan Estratégico del propio CGPJ para la próxima década, a cierre de 2025 había 5903 plazas de planta judicial a cubrir por 5.643 jueces y magistrados. Es decir, apreció la existencia de 260 “vacantes estructurales” en la carrera judicial.

El Consejo asegura que los jueces que han ingresado en la carrera judicial a partir del 1 de enero de 2026 o lo harán próximamente “apenas compensan las jubilaciones y disminuciones de plantilla previstas para los próximos años”, que son de 133 en 2026, 135 en 2027, 157 en 2028 y 153 en 2029.

A todo ello, el órgano de gobierno de los jueces suma que el Ejecutivo tiene previsto crear 500 plazas judiciales más, lo que, según fuentes ministeriales, supone una cifra récord.

Para el Consejo, “la urgente necesidad de incorporar nuevos jueces exige elevar el número de las últimas convocatorias”, que ha sido de 120. Y, aunque entiende que “el elevado número de vacantes existentes y previsibles hasta la siguiente convocatoria no permite su cobertura de una sola vez, sino con un esfuerzo constante y sostenido”, da un primer paso planteando que la Comisión de Selección, que formalmente es la responsable de la convocatoria, oferte 375 plazas de juez para la próxima oposición libre para el acceso a la carrera judicial, “sin perjuicio de las que correspondan a la carrera fiscal”.

El CGPJ ya había alertado de la necesidad de ir sumando 367 nuevos jueces al año hasta 2035 solamente para cubrir vacantes. Pero la novedad de esta propuesta radica en que, en un segundo punto, también plantea encomendar a su Servicio de Personal Judicial un informe sobre las vacantes que legalmente pueden ofertarse en una próxima convocatoria por el denominado cuarto turno, el reservado para juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional, que deben pasar una prueba práctica, defender méritos y someterse a un breve proceso formativo. La ley prevé para ellos una cuarta parte de las vacantes de magistrado.

Según trasladó Justicia al CGPJ, en el marco de la anunciada convocatoria de 500 plazas, el Ministerio que dirige Félix Bolaños calcula que hay un “déficit” histórico de 781 plazas del cuarto turno. Sin embargo, fuentes del CGPJ rebajan la cifra al centenar. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan que lo más probable es que en la próxima convocatoria se anuncien poco más de cien.

Para el sector progresista del CGPJ esta propuesta representa una victoria, por cuanto supone un compromiso para convocar en un futuro no muy lejano nuevas plazas por el cuarto turno, visto con suspicacia por buena parte de la carrera judicial al considerar que ofrece una alternativa al exigente proceso del turno libre, esto es, la oposición tradicional. El bloque conservador, por su parte, reivindica que “convocar muchas plazas es una necesidad”, aunque algunas voces critican la premura, que achacan al anuncio del Gobierno sobre las 500 nuevas plazas. En todo caso, las dos almas del Consejo coinciden en que será beneficioso para la administración de Justicia, actualmente saturada, como han puesto de relieve en los últimos tiempos tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional. Por ello, se espera que esta propuesta de Perelló quede aprobada por unanimidad.

Asimismo, el acuerdo servirá para rebajar la tensión entre Justicia y el CGPJ, que quedó patente tras el discurso que pronunció Perelló para dar la bienvenida a los nuevos jueces. La magistrada denunció un “déficit” de jueces que aseguró que se traduce en sobrecarga de trabajo para los que ya ejercen, considerando insuficientes las 500 nuevas plazas anunciadas. También reivindicó el actual sistema de acceso a la carrera judicial, basado en criterios de “mérito” y “capacidad”, frente a la reforma anunciada por el Gobierno; y expresó su “preocupación” por los problemas generados por la implantación de los tribunales de instancias, reclamando que se dé voz al CGPJ cuando se prevean cambios relevantes en la administración de justicia. Bolaños, por su parte, enmarcó las palabras de Perelló en un “discurso político”.