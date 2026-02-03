Así son los nuevos jueces: mujeres jóvenes y sin juristas en la familia cercana

Un total de 121 jueces adquirirán formalmente este estatus este martes, en un acto solemne de entrega de despachos que se celebra anualmente en Barcelona ―sede de la Escuela Judicial― encabezado por el Rey y con intervención de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. La mayoría son mujeres jóvenes que no tienen juristas entre sus familiares más cercanos, un perfil que se va consolidando año tras año.

Esta 74ª promoción la integran una gran mayoría de 85 mujeres (un 70,25%) y 36 hombres. Esta tendencia empezó a consolidarse en 1997, según destaca el propio CGPJ, a pesar de que en los puestos de poder las mujeres siguen siendo minoría. Según una encuesta realizada por la Escuela Judicial, de media tienen 29 años, tardaron cinco años y cuatro meses en preparar la oposición y no tienen familiares ―hasta el segundo grado de consanguineidad― que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica. De hecho, el 78,45% no cuenta con ningún jurista entre sus allegados. El 15,52% procede de entornos familiares con profesionales jurídicos, sobre todo abogados, pero solo el 6,03% tiene a un juez o magistrado en la familia. Llama la atención que el 38,79% vienen de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores, mientras que en el 35,34% de los casos tanto el padre como la madre son licenciados y, en el 25,86% restante, solo uno.

Interrogados por las razones que les llevaron a luchar por la toga, la mayoría esgrimen su amor por el derecho (74%), aunque también apelan al rol de jueces y magistrados como garantes de los derechos fundamentales (72%). Asimismo, aluden a la independencia e imparcialidad de su función (69%) y a la vocación de servicio público a través de la Administración de Justicia (66%).

Penal, el campo de trabajo preferido

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más jueces aporta en la nueva promoción (29), seguida de Cataluña y Madrid (17); Castilla y León (14); la Comunidad Valenciana (11); Galicia (7); Canarias, Extremadura y la Región de Murcia (5); Aragón y Asturias (3); La Rioja (2); y Cantabria, Castilla-La Mancha y el País Vasco (1 cada una).

En cambio, Cataluña es la comunidad a la que irán destinados más jueces de esta última hornada, con un total de 39, lo que supone el 32,2%. Los demás se repartirán entre Andalucía (23); Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (12); Canarias (9); Madrid (7); Baleares, Castilla y León, Galicia y la Región de Murcia (3); Extremadura y en Navarra (2); y Aragón, Cantabria y La Rioja (1).

Además, de los 121 nuevos togados, solo 54 han obtenido destino como titulares de una plaza en un tribunal de instancia o como jueces de adscripción territorial. Los 67 restantes quedarán a la espera de recibir destino y, entretanto, a disposición de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que decidirán dónde prestan servicio.

La jurisdicción preferida es la penal, que incluye menores, violencia sobre la mujer o vigilancia penitenciaria. Seis de cada diez eligen este orden cuando se les pregunta por el área donde les gustaría trabajar en un futuro. En segundo lugar (33,34%) se decantan por civil, que abarca desde familia a mercantil. A mayor distancia, se sitúan contencioso-administrativo (2,88%) y social (2,24%).