El petróleo vuelve a tocar los 100 dólares el barril

El petróleo regresa a niveles de alerta. El barril de brent, de referencia en Europa, ha superado la barrera psicológica de los 100 dólares este jueves, con una subida cercana al 9%. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lejos de amainar, se recrudece y se intensifican los ataques iraníes a buques en aguas del Golfo Pérsico. El efecto bálsamo que se esperaba sobre los precios del crudo con el anuncio la víspera de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de una intervención histórica para sacar hasta 400 millones de barriles de las reservas no ha tenido lugar, más bien al contrario.

El brent, de referencia en Europa, se dispara un 9%, hasta los 101 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) sube hasta situarse cerca de los 95 dólares. El nerviosismo sube de grado mientras las agresiones contra barcos que navegan por el Golfo Pérsico se recrudecen. Tres buques han sido atacados la mañana del jueves, según la autoridad marítima del Reino Unido. Dos petroleros fueron impactados por proyectiles desconocidos a unas cinco millas al sur de Basora, Irak, lo que provocó incendios a bordo, y las tripulaciones fueron evacuadas. Por su parte, un buque portacontenedores también fue alcanzado por un proyectil a 35 millas al norte del puerto de Jebel Ali en Dubái.

“Varios petroleros cargados con crudo iraquí están ardiendo en el Golfo Pérsico, frente a la costa de Basora, envueltos en llamas y derramando petróleo en llamas al agua”, dijo a Reuters Tony Sycamore, analista de IG. “Esto parece marcar una respuesta iraní directa y contundente al anuncio de la AIE sobre una liberación masiva de reservas estratégicas, con el objetivo de frenar los precios descontrolados”.

El miedo a un conflicto largo ha ensombrecido el plan de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia, acordada el miércoles. En este marco, Estados Unidos anunció que liberaría 172 millones de barriles de petróleo a partir de la próxima semana. Según cálculos de Reuters, el plan puede liberar unos 100 millones de barriles en un mes, es decir, 3,3 millones de barriles diarios, muy poco frente a los 20 millones que han dejado de moverse por el cierre de Ormuz.

A la pregunta de ¿por qué está volviendo a subir el precio del petróleo a pesar del movimiento de la AIE?, Warren Patterson, responsable de materias primas de ING, apunta que “en primer lugar, no hay indicios de distensión en el Golfo Pérsico, por lo que no se vislumbra un fin a las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Además, en cuanto a la liberación coordinada por la AIE, existe preocupación sobre la velocidad a la que este petróleo llegará al mercado y si será suficiente para paralizar el mercado hasta que se vuelva a ver petróleo fluyendo por el estrecho de Ormuz”. En su opinión, “la única manera de que los precios del petróleo sigan bajando de forma sostenida es que el petróleo fluya a través del estrecho de Ormuz. De no lograrlo, los máximos del mercado aún están por llegar”.

El flujo de las reservas estratégicas “no es nada comparado con los 20 millones de barriles diarios de interrupción por el cierre de Ormuz”, añade Neil Beveridge, director de investigación de Sanford C. Bernstein, a Bloomberg.

El barril de petróleo ha escalado más de 27 dólares, un 38%, en las casi dos semanas desde que comenzó el conflicto, pasando de los 72,5 dólares previos a superar la barrera de los 100. La volatilidad ha alcanzado cotas nunca vistas y si el lunes el barril llegó a rozar los 120 dólares, en pocas horas la cotización bajó al entorno de los 90 después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, augurara una resolución rápida al conflicto, e incluso la diera por “casi terminada”. A pesar de los mensajes del mandatario estadounidense, ante los indicios de que la contienda se recrudece conforme avanzan los días, el brent regresa a los 100 dólares.

Un petróleo a 100 dólares dispara los riesgos de que los precios y la inflación se desboquen en todo el mundo. Ayer se conoció que en Estados Unidos la inflación subió un 0,3 % en febrero, en línea con las previsiones, un dato previo a los ataques.

Desde mitad de semana, Irán ha redoblado los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, y las autoridades de Teherán han llegado a decir que el mundo se prepare para un precio del petróleo de 200 dólares por barril. Otros tres buques mercantes fueron alcanzados el miércoles en aguas del Golfo, y la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus fuerzas habían disparado contra barcos en el Golfo que habían desobedecido sus órdenes. En otra señal de inestabilidad, Omán ha evacuado este jueves todos los barcos de su terminal de exportación de petróleo Mina Al Fahal como “medida de precaución”, informó Bloomberg.

El crucial estrecho de Ormuz, por donde suele circular una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente cerrado, lo que ha provocado que los principales productores del Golfo reduzcan su producción. Los precios del gas natural y de productos derivados como el diésel se han disparado junto con el crudo, con el brent y el WTI.

La volatilidad extrema en las materias primas tiene visos de continuar. Goldman Sachs ha advertido que los precios del petróleo podrían superar el pico de 2008 si los flujos a través de Ormuz se mantienen deprimidos en marzo, según una nota que recoge Bloomberg. Ese año, el brent alcanzó un máximo de 147,50 dólares por barril debido al aumento de la demanda y el estancamiento de la oferta.