La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia, según ‘The Wall Street Journal’

El plan pretende frenar la subida de los precios del crudo ante el escenario de guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la subida de los precios del crudo ante el escenario de guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, según informó The Wall Street Journal, que cita fuentes conocedoras del proceso.

La liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania, según el periódico.

El precio del petróleo Brent cotiza estable este miércoles en torno a 88 dólares por barril. En lo que va de año, el barril se ha encarecido más de un 45%.

La AIE celebró una reunión extraordinaria de sus miembros el martes, y se espera que los países miembros decidan en las próximas horas sobre la propuesta, añadió el periódico. El plan se adoptaría si no hubiera objeciones, según el periódico, pero la negativa de un solo país podría retrasar la iniciativa. Los 32 países miembros cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.

El martes, los ministros de Energía del G7 no llegaron a acordar la liberación de las reservas estratégicas de petróleo y pidieron a la AIE que evaluara la situación. “Aunque actualmente ningún país se enfrenta a una escasez física de crudo, los precios están subiendo considerablemente y no se puede dejar la situación sin atender”, dijo a Reuters una fuente del G7. “Los países del G7 apoyan en general una liberación de reservas de petróleo coordinada por la AIE”, añadió la fuente.

Sin embargo, la liberación real no puede comenzar de inmediato porque las decisiones sobre aspectos como el volumen total, las asignaciones por país y el calendario requieren un debate más profundo, según el diario.

“Se espera que la secretaría de la AIE proponga escenarios basados en el impacto previsto en el mercado, y la divulgación podría extenderse a países no miembros de la AIE, como China e India”.

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y el cierre casi total del estrecho de Ormuz han provocado recortes en la producción de los mayores países exportadores del Golfo Pérsico, que hasta la fecha han reducido alrededor del 6% de la producción mundial de petróleo, lo que ha disparado los precios de todo tipo de productos, desde combustible para aviones hasta gas para el hogar, en todo el mundo.

Millones de barriles permanecen atascados en barcos petroleros que no pueden cruzar el Estrecho, donde los buques han sido atacados. La interferencia de las señales ha dificultado aún más la navegación y la ha vuelto insegura para los buques en la zona. Las aseguradoras han dejado de cubrir a los barcos por el riesgo extremo de ataques.

La agencia, con sede en París, ha coordinado la implementación de cinco intervenciones anteriormente: en los preparativos para la primera Guerra del Golfo, tras los huracanes Rita y Katrina en 2005, tras el estallido de la guerra civil en Libia en 2011 y dos veces en 2022, en respuesta a las perturbaciones relacionadas con la guerra en Ucrania.

Las liberaciones anteriores de reservas estratégicas no siempre han tenido el impacto deseado. Las dos liberaciones de 2022 provocaron inicialmente un aumento de los precios del petróleo, ya que los mercados las interpretaron como una señal de que la crisis era peor de lo previsto, antes de finalmente contribuir a la baja de los precios.

La AIE y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. Corea del Sur, miembro de la AIE, está participando en el debate “y revisando su posición”, dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Industria del país.