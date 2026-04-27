El choque entre Metges de Catalunya y Salud se enquista mientras la huelga va a menos

El conflicto entre los médicos y la Generalitat entra en una fase de bloqueo tras la décima jornada de huelga, este lunes, desde el inicio de las movilizaciones el pasado mes de octubre. El seguimiento del paro se situó alrededor del 5% entre los facultativos del sistema sanitario catalán, según el Departamento de Salut, mientras que el sindicato lo elevó en torno al 30%. El sindicato reclama mejoras laborales que el Departamento considera que no le pertoca contemplar porque el núcleo de las peticiones se presentaron inicialmente en el Ministerio de Sanidad a raíz de la intención de la ministra Mónica García de actualizar el actual Estauto de Marco del personal sanitario, vigente desde 2003. “El Departamento de Salud es insensible y refractario a negociar con el sindicato mayoritario del colectivo medico”, reclama Metges de Catalunya. Salud rechaza las acusaciones y asegura haberse reunido con el sindicato decenas de veces en diferentes especios formales.

Las actuales reivindicaciones en los centros catalanes tiene su origen en Madrid. Mónica García abrió en 2023 la puerta a la reforma del Estatuto y los diversos colectivos iniciaron unas negociaciones durante cerca de dos años que no acontentaron a todos. Parte de los médicos considera que deben formar parte de un grupo profesional nuevo (superior al de las enfermeras, que con la actualización estarían a su mismo nivel), tener un convenio propio, y varias mejoras laborales (reducción de la jornada y de las guardias, etc). Sin embargo, tras considerar que no estaban suficientemente representados en la mesa de negociación y tras varios desacuerdos, a finales de 2025 iniciaron un periodo de huelgas periódicas que se mantiene actualmente.

“Exigimos a Salvador Illa que coja el toro por los cuernos porque la situación es crítica”, reclamó el secretario general de Metges, Xavier Lleonart, este lunes, en la décima jornada de protestas. La manifestación, con una pancarta al frente con el lema “A ti también te afecta”, arrancó en el Hospital de Sant Pau y terminó en la Sagrada Familia, donde los facultativos expusieron un ‘trencadís’, siguiendo el estilo de Antoni Gaudí, que ponía: “Convenio médico, ya”.

El problema es que la consejería de Olga Pané, actualmente de baja por una lesión, entiende que no tiene las soluciones en sus manos. Únicamente el Ministerio tiene la potestad de modificar las categorías profesionales y las mejoras laborales, plantean fuentes del Departamento a EL PAÍS, deben vehicularse por los canales establecidos. “No podemos cerrar acuerdos al margen de las mesas formales de negociación conformadas por sindicatos y patronales”, señalan.

Actualmente Cataluña negocia la renovación del convenio de los profesionales del Siscat (la sanidad concertada) y Salud considera que Metges debe articular su defensa ante las patronales del sector porque no existe una relación laboral directa entre el Departamento y los profesionales. “Desmentimos que no haya voluntad negociadora”, insisten. Según datos de Salud, la consejería ha mantenido más de 30 contactos formales con representantes del sindicato desde 2025 en diversos especios de diálogo. El sindicato, sin embargo, entiende que el Departamento debería asistir a lasa mesa de mediación que ofrece el Departamento de Trabajo, como ocurre con todas las huelgas. “No han venido a ni una”, lamentan.

Ahora nadie sabe cómo salir de un bloqueo que se anuncia largo. Metges de Catalunya insiste en un gesto de la Generalitat, y Salud acumula retrasos con una huelga que cada jornada va a menos. “Aunque el paro es limitado, siempre hay un impacto asistencial”, admite Salud.